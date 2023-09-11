ua en ru
Пн, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эксперт рассказал, при каком условии непогода станет большей проблемой для оккупантов, чем для ВСУ

Запорожская область, Понедельник 11 сентября 2023 20:29
UA EN RU
Эксперт рассказал, при каком условии непогода станет большей проблемой для оккупантов, чем для ВСУ Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Коваленко

Осенняя непогода может стать большой проблемой для оккупантов, если ВСУ смогут освободить Токмак и продвинуться к Мелитополю в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

Что этому предшествовало

Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов признает: в условиях холода, сырости и грязи продвигаться будет сложнее. Но заверил в том, что контрнаступление все равно продолжится.

На днях глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли уточнил предполагаемые сроки.

"Осталось еще определенное количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, поэтому украинцы пока не закончили", - отметил он.

Очевидно, что слова о 30-45 днях привязаны к тому, что за этим сроком последуют проливные дожди. Сезонные осадки скажутся на состоянии почвы, сильная грязь замедлит наступающих, а похолодание добавит логистических проблем.

Неясно в какой точке наступления ВСУ застанут непогоду

Эксперт предлагает не привязываться жестко к озвученным срокам. Темпы контрнаступления во многом будут зависеть от того, в какой точке наши войска застанет непогода.

Например, если в конце сентября - начале октября Вооруженные силы выйдут на Токмак (Запорожская область), то это означает, что они окажутся между второй и третьей линиями обороны РФ.

Непогода может оказаться проблемой для самих россиян

"Если в октябре мы освободим Токмак, то выйдем на третью линию. Если до конца октября сможем продвинуться в направлении Мелитополя, то, согласно прогнозам Марка Милли, непогода застанет уже в районе этого города. А что это означает? Большую проблему для российских оккупантов, потому что под нашим полным огневым контролем окажется территория вплоть до Азовского побережья", - отметил он в разговоре с изданием.

При таком сценарии за спиной противника останется только море, и он не сможет полноценно маневрировать в условиях снижения мобильности войск и угроз для логистики. Но пока сложно сказать, когда начнутся проливные дожди или морозы. Никто не знает, будут ли они в ноябре: возможно, ноябрь будет теплым, а, возможно, - выпадет снег.

"То, насколько мы сможем продвинуться дальше, будет зависеть от точки, в которой непогода застанет наши Силы обороны. Если это будет вариант с огневым контролем узкой полосы за Мелитополем, то непогода для нас уже не такая проблема. Это для россиян проблема, ведь мы сможем давить дальше и продолжать наступательные действия", - подчеркнул эксперт.

Больше о влиянии погоды на фронт и о том, способны ли дожди или морозы остановить ВСУ, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мелитополь Вооруженные силы Украины Запорожская область Война в Украине
NEWS
Враг бьет по нашим окопам. Опытное может открыть путь в сторону Донецка, но ВСУ нелегко
Враг бьет по нашим окопам. Опытное может открыть путь в сторону Донецка, но ВСУ нелегко
DAILY
Курс на истощение. Сколько у России оружия и ресурсов и хватит ли их для затяжной войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Курс на истощение. Сколько у России оружия и ресурсов и хватит ли их для затяжной войны