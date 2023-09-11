Эксперт рассказал, при каком условии непогода станет большей проблемой для оккупантов, чем для ВСУ

Осенняя непогода может стать большой проблемой для оккупантов, если ВСУ смогут освободить Токмак и продвинуться к Мелитополю в Запорожской области.

Что этому предшествовало

Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов признает: в условиях холода, сырости и грязи продвигаться будет сложнее. Но заверил в том, что контрнаступление все равно продолжится.

На днях глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли уточнил предполагаемые сроки.

"Осталось еще определенное количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, поэтому украинцы пока не закончили", - отметил он.

Очевидно, что слова о 30-45 днях привязаны к тому, что за этим сроком последуют проливные дожди. Сезонные осадки скажутся на состоянии почвы, сильная грязь замедлит наступающих, а похолодание добавит логистических проблем.

Неясно в какой точке наступления ВСУ застанут непогоду

Эксперт предлагает не привязываться жестко к озвученным срокам. Темпы контрнаступления во многом будут зависеть от того, в какой точке наши войска застанет непогода.

Например, если в конце сентября - начале октября Вооруженные силы выйдут на Токмак (Запорожская область), то это означает, что они окажутся между второй и третьей линиями обороны РФ.

Непогода может оказаться проблемой для самих россиян

"Если в октябре мы освободим Токмак, то выйдем на третью линию. Если до конца октября сможем продвинуться в направлении Мелитополя, то, согласно прогнозам Марка Милли, непогода застанет уже в районе этого города. А что это означает? Большую проблему для российских оккупантов, потому что под нашим полным огневым контролем окажется территория вплоть до Азовского побережья", - отметил он в разговоре с изданием.

При таком сценарии за спиной противника останется только море, и он не сможет полноценно маневрировать в условиях снижения мобильности войск и угроз для логистики. Но пока сложно сказать, когда начнутся проливные дожди или морозы. Никто не знает, будут ли они в ноябре: возможно, ноябрь будет теплым, а, возможно, - выпадет снег.

"То, насколько мы сможем продвинуться дальше, будет зависеть от точки, в которой непогода застанет наши Силы обороны. Если это будет вариант с огневым контролем узкой полосы за Мелитополем, то непогода для нас уже не такая проблема. Это для россиян проблема, ведь мы сможем давить дальше и продолжать наступательные действия", - подчеркнул эксперт.

Больше о влиянии погоды на фронт и о том, способны ли дожди или морозы остановить ВСУ, - в материале РБК-Украина.