Експерт розповів, за якої умови негода стане більшою проблемою для окупантів, ніж для ЗСУ

Осіння негода може стати великою проблемою для окупантів, якщо ЗСУ зможуть звільнити Токмак і просунутися до Мелітополя в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка .

Що цьому передувало

Начальник Головного управління розвідки українського Міноборони Кирило Буданов визнає: в умовах холоду, вогкості та бруду просуватися буде складніше. Але запевнив у тому, що контрнаступ все одно продовжиться.

Днями голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі уточнив передбачувані терміни.

"Залишилася ще певна кількість часу, ймовірно, близько 30-45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки що не закінчили", - зазначив він.

Очевидно, що слова про 30-45 днів прив'язані до того, що за цим терміном підуть проливні дощі. Сезонні опади позначаться на стані ґрунту, сильна багнюка сповільнить наступаючих, а похолодання додасть логістичних проблем.

Неясно в якій точці наступу ЗСУ застануть негоду

Експерт пропонує не прив'язуватися жорстко до озвучених термінів. Темпи контрнаступу багато в чому залежатимуть від того, в якій точці наші війська застане негода.

Наприклад, якщо наприкінці вересня - на початку жовтня Збройні сили вийдуть на Токмак (Запорізька область), то це означає, що вони опиняться між другою і третьою лініями оборони РФ.

Негода може виявитися проблемою для самих росіян

"Якщо в жовтні ми звільнимо Токмак, то вийдемо на третю лінію. Якщо до кінця жовтня зможемо просунутися в напрямку Мелітополя, то, згідно з прогнозами Марка Міллі, негода застане вже в районі цього міста. А що це означає? Велику проблему для російських окупантів, тому що під нашим повним вогневим контролем опиниться територія аж до Азовського узбережжя", - зазначив він у розмові з виданням.

За такого сценарію за спиною противника залишиться лише море, і він не зможе повноцінно маневрувати в умовах зниження мобільності військ і загроз для логістики. Але поки складно сказати, коли почнуться проливні дощі або морози. Ніхто не знає, чи будуть вони в листопаді: можливо, листопад буде теплим, а, можливо, - випаде сніг.

"Те, наскільки ми зможемо просунутися далі, залежатиме від точки, в якій негода застане наші Сили оборони. Якщо це буде варіант із вогневим контролем вузької смуги за Мелітополем, то негода для нас уже не така проблема. Це для росіян проблема, адже ми зможемо тиснути далі і продовжувати наступальні дії", - підкреслив експерт.

Більше про вплив погоди на фронт і про те, чи здатні дощі або морози зупинити ЗСУ, - у матеріалі РБК-Україна.