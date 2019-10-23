Експерт закликав шукати реальні механізми для продажу землі

Для продажу землі потрібно шукати реальні механізми, зокрема, шляхом інформування населення. Таку думку висловив у статті для РБК-Україна експерт з питань розвитку економіки і АПК Павло Мороз.

"Потрібно шукати реальні механізми для продажу землі. Це може відбуватися, наприклад, у форматі, коли посадові особи сільських рад будуть роз'яснювати людям, як і що робити. Щоб люди отримували інформацію про те, куди і кому вони можуть продати паї", - написав експерт.

Він звернули увагу на зацікавленість людей у тому, щоб "їм давали солому, чистили сніг, лагодили лінії електропередач".

"Це ті речі, на які у місцевої влади в селі не вистачає грошей або коли потрібно зробити швидко, а бюрократичні процедури цього не дозволяють. Подібні умови схиляють людей до того чи іншого інвестору. І цілком нормально, якщо потенційний покупець або орендар землі прийде на громадські слухання і розповість, що він може запропонувати, яку ціну він готовий платити", - пояснив Мороз.

При цьому, за його словами, є один момент, про який влада не говорять. Якщо землю продають інвестору, сільська рада в майбутньому втрачає доходи. Перш за все, це буде стосуватися прибуткового податку, який є одним з основних джерел наповнення бюджету об'єднаних територіальних громад, наголосив Мороз.

"Орендна плата за землю, якою розпоряджається сільрада, також платитися не буде, якщо землю продадуть. Іншими словами, в найближчій перспективі сільський бюджет втратить. Де компенсатори? Як раз ініціатори проведення земельної реформи в першу чергу повинні задуматися, з чим залишаться місцеві бюджети, якими податками їх можна наповнити в разі втрати власних доходів після проведення земельної реформи. З боку влади лунають тільки якісь ефемерні цифри, які абсолютно не відображають реальність і не підкріплені економічними розрахунками. І це також лякає бізнес", - зазначив експерт.

Також він запропонував почати продаж сільгоспземлі з державної. На думку експерт, в перші два-три роки для формування ринкової ціни цього буде достатньо.

"Але перш за все – потрібна нормальна кадастрова карта та інвентаризація землі. А також необхідно з'ясувати, скільки ж реально землі у Національної академії аграрних наук і, найголовніше, як ефективно вона використовується", - вважає Мороз.

Нагадаємо, комітет Верховної ради України з питань аграрної та земельної політики прийняв рішення по законопроекту про ринок землі.