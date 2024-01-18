Укрепление, ослабление или колебания: что происходит с курсом доллара в Украине

С курсом доллара в Украине происходят удивительные вещи. С середины ноября он стабильно укреплялся вплоть до 10 января, после чего тренд резко сменился противоположным. Уже больше недели курс доллара снижается. РБК-Украина разбиралось в причинах курсового разворота и чего ждать дальше.

При подготовке публикации использовались статистические данные НБУ и комментарии экспертов инвестиционно-банковского рынка.

Еще 10 января официальный курс гривны составлял рекордные (с момента введения Национальным банком в октябре прошлого года управляемой гибкости обменного курса) почти 38,23 за доллар США. Но уже 11 января курсовый тренд изменился – официальная гривна начала укрепляться.

Этот тренд длится уже больше недели. По состоянию на 18 января официальный курс гривны составил почти 37,9 за доллар. Падение за неделю составило около 33 копеек на долларе.

Аналогичная история происходит с официальным курсом гривны по отношению к евро. Но смена курсового тренда по евро произошла чуть раньше – аккурат с началом нового календарного года. Если еще 31 декабря 2023 года евро стоило 42,2 гривны, то 18 января за европейскую валюту официально дают 41,2 гривны. Падение с начала года составило 1 гривну на евро.



Источник: Национальный банк Украины

Что же происходит с курсом гривны

Чтобы понять причины ослабления курса доллара в Украине за последнюю неделю, нужно понимать, почему до этого почти два месяца курс укреплялся. А укреплялся он, в частности, из-за рекордных бюджетных выплат во второй половине декабря.

"Расходы из государственного бюджета к концу года традиционно очень велики. Часть этих средств попадает на валютный рынок, провоцируя сезонный скачок спроса на валюту. Поэтому курс доллара к концу года традиционно растет", - объясняет тенденцию руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

По мере уменьшения спроса на валюту доллар начинает дешеветь. Похоже, именно это сейчас и происходит. Сезонный фактор, влиявший на курс доллара, похоже, отыграл.

Правда, это никак не гарантирует постоянство нового курсового тренда. Но, скорее всего, до конца зимы будет сохраняться тенденция к усилению гривны.

До какой отметки может дойти курс гривны – пока неизвестно. Это будет зависеть от Национального банка.

"Не думаю, что регулятор позволит резкие курсовые колебания. Вряд ли стоит ожидать укрепления гривны даже до 37 долларов", - говорит Александр Паращий.

В значительной степени курс гривны будет зависеть от перспектив получения Украиной внешней финансовой помощи, в том числе от США (свыше 60 млрд долл.) и Европейского Союза (на 50 млрд евро). Укрепление гривны в течение последней недели не в последнюю очередь было спровоцировано именно рядом положительных новостей относительно финансовой поддержки Украины со стороны США и ЕС, убежден руководитель службы продаж казначейских продуктов Банка Авангард Юрий Крохмаль.

"Дальнейшее сбалансирование валютного рынка и соответствующее снижение курса будет в основном зависеть от новостей вокруг войны и окончательного утверждения программ финансирования со стороны международных партнеров Украины", - прогнозирует эксперт.

Важно помнить, предостерегает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, что фундаментальных предпосылок для укрепления гривны пока нет. Поэтому речь идет скорее не о долгосрочной тенденции на укрепление гривны, а о курсовых колебаниях в диапазоне, определяемом Национальным банком.



Общий же тренд текущего года – постепенное ослабление гривны.

"Главную скрипку валютного оркестра продолжает играть Национальный банк. Именно он определяет, какими темпами, к каким уровням и как будет двигаться валютный рынок", – констатирует собеседник РБК-Украина.

Напомним, на наличном валютном рынке курс доллара по отношению к гривне пока тоже снижается.

Максимальный курс доллара на наличном рынке был зафиксирован в начале января – 39,50 грн/доллар, после чего курс начал падать. Этому способствовало сокращение дефицита валюты на межбанке и снижение курса продаж Национальным банком.

В результате разница между межбанковским и наличным курсом снова упала до 50-60 копеек.

Как сообщал РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за ІV квартал 2023 года, руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса к концу 2024 года на уровне 40,06 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса незначительно ухудшились.

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил среднегодовой курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024-го - 42,1 грн/доллар.

Финансовые аналитики прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев составит около 40 гривен.

Глава НБУ Андрей Пышный прогнозировал, что курс доллара к гривне в течение 2024 года будет колебаться в соответствии с рыночными условиями и сезонностью. В то же время, НБУ готов обеспечить курсовую устойчивость и привлекательность гривны.