Эксперт объяснил, как российские РЭБ снижают возможности высокоточных ракет и снарядов АРС

Речь идет, в частности, о комплексах российских захватчиков РЭБ "Мурманск-БН" и "Красуха-4", которые могут снижать эффективность наводящихся по GPS высокоточных боеприпасов.

Влияние на высокоточное дальнобойное вооружение

"Такие РЭБ позволяют снижать точность таких боеприпасов, как Excalibur и ATACMS, грубо говоря, в зоне действия средств радиоэлектронной борьбы они теряют ориентацию в пространстве", - сказал эксперт.

Более того, добавил он, системы в комплексах С-400 реально могут помогать с перехватом ракет SCALP и Storm Shadow, управляемых снарядов GMLRS.

"Это серьезная проблема, которая снижает эффективность всех наших действий", - отмечает Криволап.

Заявленные возможности средств РЭБ

Напомним, что согласно заявлениям разработчиков в РФ, комплексы "Красуха" способны дезориентировать самонаводящиеся ракеты AIM-120 AMRAAM, радиолокационные станции ЗРК Patriot и работать против натовских систем дальнего обнаружения AWACS (обеспечивают целеуказание для истребителей пятого поколения).

Также представители российского оборонпрома утверждают, что стратегический комплекс РЭБ "Мурманск-БН" якобы глушит все в коротковолновом диапазоне на 5000 км.

Настолько ли высокая мощность?

Между тем, в разговоре с РБК-Украина военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил сомнение в способности российского комплекса "Мурманск-БН" действительно подавлять сигналы на 5 км, что заявляют разработчики системы.

"Дело в том, что комплексы РЭБ в первую очередь предназначены для радиоразведки, и у меня есть большие сомнения, что они могут мешать работе того или иного оборудования на таких расстояниях", - сказал он.

Эксперт добавил, что это не было доказано документально, и россияне не демонстрировали такие возможности РЭБ на больших расстояниях.