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Эксперт объяснил, как российские РЭБ снижают возможности высокоточных ракет и снарядов АРС

Фото: российские комплексы РЭБ "Красуха-4" (mil.ru)
Автор: Владимир Костырин, Данила Крамаренко

Некоторые российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны снижать возможности высокоточных ракет и управляемых активно-реактивных снарядов (АРС) увеличенной дальности. Это является серьезной проблемой для Сил обороны Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал авиаэксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап для материала "Битва на радиоволнах. Что такое РЭБ и как это влияет на ход войны Украины с РФ".

Речь идет, в частности, о комплексах российских захватчиков РЭБ "Мурманск-БН" и "Красуха-4", которые могут снижать эффективность наводящихся по GPS высокоточных боеприпасов.

Влияние на высокоточное дальнобойное вооружение 

"Такие РЭБ позволяют снижать точность таких боеприпасов, как Excalibur и ATACMS, грубо говоря, в зоне действия средств радиоэлектронной борьбы они теряют ориентацию в пространстве", - сказал эксперт.

Более того, добавил он, системы в комплексах С-400 реально могут помогать с перехватом ракет SCALP и Storm Shadow, управляемых снарядов GMLRS.

"Это серьезная проблема, которая снижает эффективность всех наших действий", - отмечает Криволап.

Заявленные возможности средств РЭБ

Напомним, что согласно заявлениям разработчиков в РФ, комплексы "Красуха" способны дезориентировать самонаводящиеся ракеты AIM-120 AMRAAM, радиолокационные станции ЗРК Patriot и работать против натовских систем дальнего обнаружения AWACS (обеспечивают целеуказание для истребителей пятого поколения).

Также представители российского оборонпрома утверждают, что стратегический комплекс РЭБ "Мурманск-БН" якобы глушит все в коротковолновом диапазоне на 5000 км.

Настолько ли высокая мощность?

Между тем, в разговоре с РБК-Украина военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил сомнение в способности российского комплекса "Мурманск-БН" действительно подавлять сигналы на 5 км, что заявляют разработчики системы.

"Дело в том, что комплексы РЭБ в первую очередь предназначены для радиоразведки, и у меня есть большие сомнения, что они могут мешать работе того или иного оборудования на таких расстояниях", - сказал он.

Эксперт добавил, что это не было доказано документально, и россияне не демонстрировали такие возможности РЭБ на больших расстояниях.

Напомним, Силы обороны Украины "трофеили" одну из мощнейших станций радиоэлектронной борьбы оккупантов "Красуха-4" еще в начале весны прошлого года, незадолго после начала широкомасштабного вторжения РФ.

Добавим, что свои новейшие комплексы РЭБ российские захватчики размещали и применяли в Донецкой и Луганской областях еще за несколько лет до начала полномасштабного вторжения в Украину. Там эти РЭБ фиксировали участники миссии ОБСЕ на Донбассе.

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