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Бойовики застосовують новітні зразки військової техніки на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    04.04.2019 - 20:49
Бойовики застосовують новітні зразки військової техніки на Донбасі
Фото: російська військова техніка на Донбасі (topwar.ru)

Факти на підтвердження цього зафіксувала СММ ОБСЄ 1 квітня

Збройні формування Російської Федерації та їхні найманці застосовують новітні зразки техніки радіоелектронної боротьби на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook

Повідомляється, що в останніх новинах від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні 1 квітня 2019 року БПЛА СММ виявив російську автоматизовану систему перешкод Р‑330Ж "Житель" приблизно 2 км від Луганська. Це стало черговим доказом військової присутності та присутності військового типу російської техніки в зоні безпеки.

Зазначається, що АСП Р-330Ж ”Житель“ є станцією російського виробництва, створена ВАТ НВП ”ПРОТЕК“. За ствердженням виробника, дана техніка вже випробувана в бойових умовах. Забезпечує автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів джерел радіовипромінювання в робочому діапазоні частот, постановку радіоперешкод переносним та мобільним наземним станціям, систем супутникового зв’язку, автоматизоване ведення телекодового інформаційного обміну, ведення картографічних даних та інше.

Фото: російська військова техніка на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Автоматизовану станцію перешкод російського виробництва Р-330Ж бойовики та проросійські сили почали використовувати з початку агресії проти України з 2014 року і застосовують до сьогодні.

 

Крім того, у серпні 2018 року Росія також перекинула до ОРЛО новітні системи РЕБ. Так, 9 серпня БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував чотири комплекси російського виробництва РБ-341В ”Леєр-3“, 1Л269 ”Красуха-2“, РБ-109А, ”Билина“ і спеціальний комплекс для боротьби з безпілотниками малого розміру ”Репелент-1“.

Всі ці факти свідчать про постійну присутність регулярних військ Російської Федерації та застосування ними озброєння і військової техніки російського виробництва в окупованих районах, що непідконтрольні уряду України.

Нагадаємо, на початку березня спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували на окупованій території Донбасу 22 реактивні системи залпового вогню "Град".

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