Эксперт объяснил, как россияне хотят разогнать "Герань-5" до 700 км/ч

Что изменилось в конструкции

Храпчинский обращает внимание, что на последних фото и кадрах поражений очередных итераций "Герани-5" зафиксировано показательное изменение компоновки. Реактивный двигатель, ранее открыто крепившийся на пилоне над фюзеляжем, переносят внутрь кормовой части.

За этим внешним изменением, по словам эксперта, стоит попытка разогнать дрон более 600-700 км/ч. В первых версиях небольшой китайский турбореактивный двигатель Telefly попросту установили сверху. Для скоростей 350-400 км/ч это еще работало, но попытка выжать больше, объясняет он, уперлась в аэродинамический тупик.

Храпчинский называет две причины:

Паразитное сопротивление. Двигатель на пилоне работает как аэродинамический тормоз. На высоких скоростях лобовое сопротивление растет пропорционально нивелированному квадрату и без того скромную тягу малого двигателя.

Двигатель на пилоне работает как аэродинамический тормоз. На высоких скоростях лобовое сопротивление растет пропорционально нивелированному квадрату и без того скромную тягу малого двигателя. Пикирующий момент. Линия тяги вынесена высоко над центром масс и постоянно наклоняет нос дрона вниз. Автопилот вынужден непрерывно парировать это, задирая рули высоты вверх. Это создает постоянное балансировочное сопротивление, и планер фактически тормозит собственными управляющими поверхностями.

По словам эксперта, интеграция двигателя в контур фюзеляжа выравнивает линию тяги с осью аппарата, убирает сопротивление пилона и стабилизирует руль в нейтрале.

Какую цену за это платят россияне

В то же время, отмечает Храпчинский, за попытку прибавить скорости конструкторы расплачиваются ключевыми параметрами:

Потеря дальности. Внутренний мотоотсек, воздушные каналы и термоизоляция забирают пространство, где раньше было горючее. С высоким аппетитом реактивного двигателя это, по словам эксперта, существенно обрезает радиус действия.

Внутренний мотоотсек, воздушные каналы и термоизоляция забирают пространство, где раньше было горючее. С высоким аппетитом реактивного двигателя это, по словам эксперта, существенно обрезает радиус действия. Технологическая цена. Выхлоп двигателя нагревается до 700 градусов. По словам Храпчинского, разместить такую камеру внутри композитного фюзеляжа без разрушения смол возможно только с металлическими экранами, термозащитой и принудительной продувкой. Конструкция стремительно дорожает и становится сложной в производстве.

Зачем противнику эта спешка

По мнению эксперта, здесь враг пытается сыграть на опережение. Он обращает внимание, что на кадрах зафиксирована атака вдогонку: реактивную цель в хвост дожимает высокоскоростной дрон-перехватчик квадрокоптерного типа от компании "Дикие Шершни", разработанный специально для уничтожения враждебных реактивных беспилотников.

По словам Храпчинского, первые успешные применения наглядно показали, что цели в диапазоне 400–450 км/ч можно с уверенностью доставать в заднюю полусферу даже этим классом перехватчиков.

Храпчинский признает, что реактивные дроны пока не сбивают массово и системно, поскольку это направление только масштабируется и набирает обороты. Но, по его мнению, противник уже просчитал неизбежную угрозу и понимает, что оставаться в скоростной нише до 500 км/ч означает гарантированно подставить свои реактивные изделия под дешевое уничтожение. Именно поэтому, считает эксперт, россияне спешат пересечь порог в 700-800 км/ч.

По его оценке, для зенитного дрона-перехватчика это серьезный физический барьер. Чтобы догнать такую цель на встречно-рядовых курсах или тем более вдогонку, перехватчик должен развивать уже под 900 км/ч. Это, объясняет Храпчинский, требует совсем другой трансзвуковой аэродинамики, дорогих мощных турбореактивных двигателей и сверхбыстрой оптики, которая должна обрабатывать картинку и наводиться на миллисекундные задержки.

Цель врага, по его мнению, проста: вывести "Герань-5" из зоны поражения дешевых дронов-перехватчиков и снова заставить Украину тратить на нее дефицитные ракеты больших комплексов ПВО.

Однако, считает эксперт, пытаясь обогнать перехватчики, россияне загоняют себя в известную ловушку. Вместо массового и копеечного изделия они получают капризную в серии дорогую мини-крылатую ракету с существенно ограниченным радиусом полета.

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