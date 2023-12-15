Эксперт объяснил, почему Украина не может свободно импортировать электроэнергию для покрытия дефицита

В энергетической отрасли есть нормативное ограничение, которое не устраняет регулятор, мешающий свободному импорту электроэнергии для покрытия дефицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на энергетического эксперта Геннадия Рябцева.

Он объясняет, что в пиковые часы потребления следует привлекать импорт электроэнергии или аварийную помощь, чтобы покрывать дефицит в системе.

"Сейчас объем первого и второго в сумме составляет 1,7 гигаватт электрической энергии. Но существуют определенные нормативные ограничения, которые почему-то не хочет убрать НКРЭКУ, фактически запрещающие все это получать по импорту", - сказал Рябцев.

Эксперт добавил, что из-за этого "Укрэнерго" вынуждена вместо дешевого импорта привлекать аварийную помощь, которая стоит больше.

В то же время, с начала отопительного сезона не было ни одного дня, когда объем привлеченного импорта и аварийной помощи вместе превышали бы 1 ГВт.

Напомним, глава "Укрэнерго". Владимир Кудрицкий заявлял, что для бесперебойного энергоснабжения прайс-кепы не должны мешать импорту электроэнергии.

Ранее в НКРЭКУ заявили о необходимости отмены прайс-кепов на рынке электроэнергии в 2024 году.