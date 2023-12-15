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Експерт пояснив, чому Україна не може вільно імпортувати електроенергію для покриття дефіциту

П'ятниця 15 грудня 2023 19:53
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Експерт пояснив, чому Україна не може вільно імпортувати електроенергію для покриття дефіциту Фото: експерт пояснив, чому Україна не може вільно імпортувати електроенергію для покриття дефіциту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В енергетичній галузі є нормативне обмеження, яке не усуває Регулятор, що заважає вільному імпорту електроенергії для покриття дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на енергетичного експерта Геннадія Рябцева.

Він пояснює, що у пікові години споживання треба залучати імпорт електроенергії або аварійну допомогу, щоб покривати дефіцит в системі.

"Зараз обсяг першого і другого в сумі становить 1,7 гігават електричної енергії. Але існують певні нормативні обмеження, які чомусь не хоче прибрати НКРЕКП, які фактично забороняють все це отримувати за імпортом", - сказав Рябцев.

Експерт додав, що через це "Укренерго" вимушена замість дешевого імпорту залучати аварійну допомогу, яка коштує більше.

Водночас з початку опалювального сезону не було жодного дня, коли обсяг залученого імпорту та аварійної допомоги разом перевищували б 1 ГВт.

Нагадаємо, голова "Укренерго". Володимир Кудрицький заявляв, що для безперебійного енергопостачання прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії.

Раніше у НКРЕКП заявили про необхідність скасування прайс-кепів на ринку електроенергії у 2024 році.

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Електроенергія
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