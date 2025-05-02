Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сделали намного больше других стран для победы во Второй мировой войне. Также он назначил Дни побед в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
"Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата во Второй мировой войне. Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в День Победы в Первой мировой войне", - говорится в публикации.
Трамп подчеркнул, что "мы" (возможно, имея ввиду США) выиграли обе войны, но страна не празднует это из-за отсутствия лидеров, которые не знают, как это делать. Однако теперь будет иначе.
"Мы выиграли обе войны, никто не был близок к нам по силе, храбрости и военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем - это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы", - резюмировал Трамп.
Откуда появился "День победы"
Напомним, что в советские времена 9 мая стало символом победы во Второй мировой войне. Однако для Украины эта дата имеет другой контекст, который все больше связан не с миром, а войной.
Подробнее о том, почему 9 мая не является праздником для Украины, и откуда появился "День победы" - читайте в материале РБК-Украина.
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