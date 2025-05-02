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Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне

Пятница 02 мая 2025 07:13
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Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сделали намного больше других стран для победы во Второй мировой войне. Также он назначил Дни побед в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

"Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата во Второй мировой войне. Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в День Победы в Первой мировой войне", - говорится в публикации.

Трамп подчеркнул, что "мы" (возможно, имея ввиду США) выиграли обе войны, но страна не празднует это из-за отсутствия лидеров, которые не знают, как это делать. Однако теперь будет иначе.

"Мы выиграли обе войны, никто не был близок к нам по силе, храбрости и военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем - это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы", - резюмировал Трамп.

Откуда появился "День победы"

Напомним, что в советские времена 9 мая стало символом победы во Второй мировой войне. Однако для Украины эта дата имеет другой контекст, который все больше связан не с миром, а войной.

Подробнее о том, почему 9 мая не является праздником для Украины, и откуда появился "День победы" - читайте в материале РБК-Украина.

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