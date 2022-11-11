Эксперт объяснил, почему российские оккупанты покинули Снигиревку

Российские военные планировали использовать Снигиревку Николаевской области как плацдарм для дальнейшего наступления. Однако планы были испорчены, из-за чего оккупанты были вынуждены отступить.

Об этом РБК-Украина рассказал военный эксперт Роман Свитан в материале "ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше".

"Если он (плацдарм - ред.) не используется, если нет движения, она не нужна. Россияне ее просто бросили. У них нет мощностей идти на Николаев, она им стала не нужна. Мы за нее сражались, мы контрударами удерживали натиск российских войск и это дало результат - мы их удержали", - отметил военный эксперт.

Как отметил Свитан, россияне готовили наступление из Снигиревки на Николаев, Одессу и Кривой Рог.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Снигиревки, а также ряда других населенных пунктов на юге.

Тем временем глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что гражданским пока рано возвращаться в свои населенные пункты.

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