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Эксперт объяснил, почему Россия не сможет нарастить боевой потенциал за зиму

Фото: эксперт объяснил, почему Россия не сможет нарастить боевой потенциал за зиму (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Российские оккупанты, вероятно, не смогут этой зимой нарастить свой боевой потенциал. Они будут находится под постоянным давлением украинских защитников.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Силы обороны будут продолжать наступательные действия. Можно ли наращивать что-то, когда на тебя наступают и тебе нужно постоянно компенсировать потери? Нет", - заявил Коваленко. 

По его словам, в 2022 году цель украинских военных состояла в поддержке такой интенсивности боевых действий, при которой у оккупантов не оставалось бы шансов восстановить наступательный потенциал. 

При этом в 2023 году, как отметил Коваленко, Украина уже выходит на такой уровень, где Россия не только не может наращивать или восстанавливать, но и вообще "уходит в минус". 

"То есть она не сможет выйти на компенсацию потерь хотя бы 1 в 1, она всегда будет в минусе. В 2024 году мы только будем увеличивать давление на ее военно-промышленный комплекс. И война на истощение будет набирать обороты", - добавил он. 

Контрнаступление ВСУ зимой

Напомним, недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что контрнаступление украинских защитников продолжится и зимой

Он уточнял, что это произойдет даже при условии, если продвигаться вперед станет сложнее. 

 

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