Експерт пояснив, чому Росія не зможе наростити бойовий потенціал за зиму

"Сили оборони продовжуватимуть наступальні дії. Чи можна нарощувати щось, коли на тебе наступають і тобі потрібно постійно компенсувати втрати? Ні", - заявив Коваленко.

За його словами, у 2022 році мета українських військових полягала у підтримці такої інтенсивності бойових дій, за якої у окупантів не залишалося б шансів відновити наступальний потенціал.

При цьому у 2023 році, як зазначив Коваленко, Україна вже виходить на такий рівень, де Росія не тільки не може нарощувати чи відновлювати, а й взагалі "йде в мінус".

"Тобто вона не зможе вийти на компенсацію втрат хоча б 1 в 1, вона завжди буде в мінусі. У 2024 році ми тільки збільшуватимемо тиск на її військово-промисловий комплекс. І війна на виснаження набиратиме обертів", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ взимку

Нагадаємо, нещодавно начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що контрнаступ українських захисників продовжиться і взимку.

Він уточнював, що це станеться навіть за умови, якщо просуватися вперед буде складніше.