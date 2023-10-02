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Експерт пояснив, чому Росія не зможе наростити бойовий потенціал за зиму

Фото: експерт пояснив, чому Росія не зможе наростити бойовий потенціал за зиму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Російські окупанти, ймовірно, не зможуть цієї зими наростити свій бойовий потенціал. Вони будуть знаходитися під постійним тиском українських захисників.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Сили оборони продовжуватимуть наступальні дії. Чи можна нарощувати щось, коли на тебе наступають і тобі потрібно постійно компенсувати втрати? Ні", - заявив Коваленко.

За його словами, у 2022 році мета українських військових полягала у підтримці такої інтенсивності бойових дій, за якої у окупантів не залишалося б шансів відновити наступальний потенціал.

При цьому у 2023 році, як зазначив Коваленко, Україна вже виходить на такий рівень, де Росія не тільки не може нарощувати чи відновлювати, а й взагалі "йде в мінус".

"Тобто вона не зможе вийти на компенсацію втрат хоча б 1 в 1, вона завжди буде в мінусі. У 2024 році ми тільки збільшуватимемо тиск на її військово-промисловий комплекс. І війна на виснаження набиратиме обертів", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ взимку

Нагадаємо, нещодавно начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що контрнаступ українських захисників продовжиться і взимку.

Він уточнював, що це станеться навіть за умови, якщо просуватися вперед буде складніше.

 

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