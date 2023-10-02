Эксперт объяснил, почему Россия не сможет нарастить боевой потенциал за зиму

Российские оккупанты, вероятно, не смогут этой зимой нарастить свой боевой потенциал. Они будут находится под постоянным давлением украинских защитников.

"Силы обороны будут продолжать наступательные действия. Можно ли наращивать что-то, когда на тебя наступают и тебе нужно постоянно компенсировать потери? Нет", - заявил Коваленко.

По его словам, в 2022 году цель украинских военных состояла в поддержке такой интенсивности боевых действий, при которой у оккупантов не оставалось бы шансов восстановить наступательный потенциал.

При этом в 2023 году, как отметил Коваленко, Украина уже выходит на такой уровень, где Россия не только не может наращивать или восстанавливать, но и вообще "уходит в минус".

"То есть она не сможет выйти на компенсацию потерь хотя бы 1 в 1, она всегда будет в минусе. В 2024 году мы только будем увеличивать давление на ее военно-промышленный комплекс. И война на истощение будет набирать обороты", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ зимой

Напомним, недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что контрнаступление украинских защитников продолжится и зимой.

Он уточнял, что это произойдет даже при условии, если продвигаться вперед станет сложнее.