Експерт пояснив, чому Росія не зможе наростити бойовий потенціал за зиму

Російські окупанти, ймовірно, не зможуть цієї зими наростити свій бойовий потенціал. Вони будуть знаходитися під постійним тиском українських захисників.

"Сили оборони продовжуватимуть наступальні дії. Чи можна нарощувати щось, коли на тебе наступають і тобі потрібно постійно компенсувати втрати? Ні", - заявив Коваленко.

За його словами, у 2022 році мета українських військових полягала у підтримці такої інтенсивності бойових дій, за якої у окупантів не залишалося б шансів відновити наступальний потенціал.

При цьому у 2023 році, як зазначив Коваленко, Україна вже виходить на такий рівень, де Росія не тільки не може нарощувати чи відновлювати, а й взагалі "йде в мінус".

"Тобто вона не зможе вийти на компенсацію втрат хоча б 1 в 1, вона завжди буде в мінусі. У 2024 році ми тільки збільшуватимемо тиск на її військово-промисловий комплекс. І війна на виснаження набиратиме обертів", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ взимку

Нагадаємо, нещодавно начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що контрнаступ українських захисників продовжиться і взимку.

Він уточнював, що це станеться навіть за умови, якщо просуватися вперед буде складніше.