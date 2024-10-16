Эксперт объяснил, почему в Купянске объявили эвакуацию населения

Эксперт считает, что эвакуацию необходимо проводить в тех населенных пунктах, которые находятся на расстоянии до 10 километров до линии фронта. Поскольку в таком случае их может атаковать ствольная артиллерия.

"Нужно вывозить, чтобы не подвергать опасности. И чтобы дать возможность нашим войскам держать оборону. Когда большое количество гражданских, воевать трудно", - объяснил Гетьман.

Также он уточнил, что в Купянске не работают ни магазины, ни аптеки. Поэтому медицинское и продуктовое обеспечение должны проводить военные.