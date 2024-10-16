Эксперт объяснил, почему в Купянске объявили эвакуацию населения

Власти Харьковской области решили объявить эвакуацию гражданского населения в Купянске. Это, в частности, объясняется тем, что местные жители находятся в опасности из-за вражеских атак.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
Эксперт считает, что эвакуацию необходимо проводить в тех населенных пунктах, которые находятся на расстоянии до 10 километров до линии фронта. Поскольку в таком случае их может атаковать ствольная артиллерия.
"Нужно вывозить, чтобы не подвергать опасности. И чтобы дать возможность нашим войскам держать оборону. Когда большое количество гражданских, воевать трудно", - объяснил Гетьман.
Также он уточнил, что в Купянске не работают ни магазины, ни аптеки. Поэтому медицинское и продуктовое обеспечение должны проводить военные.
Напомним, вчера, 15 октября, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Совет обороны Харьковской области принял решение провести эвакуацию Купянска и еще трех общин, которые находятся ближе к линии фронта.
Он объяснил это тем, что на левобережной части Купянска невозможно обеспечить стабильное электро- водо- и теплоснабжение.
Также принудительную эвакуацию семей с детьми решили провести в поселке Боровая.
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