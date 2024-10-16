Експерт пояснив, чому у Куп'янську оголосили евакуацію населення

Влада Харківської області вирішила оголосити евакуацію цивільного населення в Куп'янську. Це, зокрема, пояснюється тим, що місцеві жителі перебувають у небезпеці через ворожі атаки.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.
Експерт вважає, що евакуацію необхідно проводити у тих населених пунктах, що знаходяться на відстані до 10 кілометрів до лінії фронту. Оскільки в такому разі їх може атакувати ствольна артилерія.
"Потрібно вивозити, щоб не наражати на небезпеку. І щоб дати можливість нашим військам тримати оборону. Коли велика кількість цивільних, воювати важко", - пояснив Гетьман.
Також він уточнив, що у Куп'янську не працюють ні магазини, ні аптеки. Тому медичне та продуктове забезпечення мають проводити військові.
Нагадаємо, вчора, 15 жовтня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Рада оборони Харківської області прийняла рішення провести евакуацію Куп'янська та ще трьох громад, які знаходяться ближче до лінії фронту.
Він пояснив це тим, що на лівобережній частині Куп'янська неможливо забезпечити стабільне електро- водо- та теплопостачання.
Також примусову евакуацію сімей з дітьми вирішили провести у селищі Борова.
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