Експерт пояснив, чому у Куп'янську оголосили евакуацію населення

Експерт вважає, що евакуацію необхідно проводити у тих населених пунктах, що знаходяться на відстані до 10 кілометрів до лінії фронту. Оскільки в такому разі їх може атакувати ствольна артилерія.

"Потрібно вивозити, щоб не наражати на небезпеку. І щоб дати можливість нашим військам тримати оборону. Коли велика кількість цивільних, воювати важко", - пояснив Гетьман.

Також він уточнив, що у Куп'янську не працюють ні магазини, ні аптеки. Тому медичне та продуктове забезпечення мають проводити військові.