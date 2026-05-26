Эксперт оценил угрозу ядерного удара РФ и назвал роль Китая

Может ли Россия решиться на ядерный удар?
Юлия Голованова, Дмитрий Олейник
Фото: РФ угрожает Украине ядерным ударом (GettyImages)

В информационном пространстве Украины всё чаще звучат мнения об угрозе применения ядерного оружия со стороны России. Но действительно ли Кремль готов к ядерному удару - это большой вопрос.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По словам Тимочко, обычными военными методами Россия сейчас не способна нанести Украине такой удар, который бы полностью обвалил ситуацию в стране.

"Разве что речь могла бы идти о ядерном ударе. Но вопрос в том, насколько это реально", - отметил он.

Поэтому эксперт подчеркнул, что пока сомневается в реальном применении ядерного оружия даже на тактическом уровне.

Роль Китая и закрытые переговоры

По мнению Тимочко, тема возможной ядерной эскалации могла обсуждаться в ходе отдельных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином.

Эксперт обратил внимание, что сначала Трамп во время визита в Китай 15 мая проводил переговоры в Пекине, а уже 21 мая в китайскую столицу приезжал Путин. По словам Тимочко, несмотря на официальные заявления об экономике и сотрудничестве, оба визита могли касаться и гораздо более чувствительных тем.

"Скорее всего, они обсуждали именно потенциал или угрозы применения ядерного оружия", - предположил Тимочко.

В то же время, по словам эксперта, в Москве хорошо осознают последствия возможного ядерного удара. Для режима Владимира Путина вопрос собственного выживания остается критически важным, а любой выход за пределы ядерной риторики может иметь слишком высокую цену.

"Так выглядит, что ему тоже объяснили, что любой выход за рамки риторики может очень дорого стоить", - отметил Тимочко.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью The Times заявлял, что опасения о возможном ядерном ударе России, которые распространяются в Украине, являются безосновательными. В то же время российский ядерный арсенал по-прежнему представляет серьезную угрозу.

А вот в НАТО жестко раскритиковало Россию и Китай из-за ядерной политики.

