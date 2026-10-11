Эксперт оценил влияние низких прайс-кэпов на импорт электроэнергии в Украину

Украина может технически импортировать около 2 ГВт электроэнергии из Европы, однако этот ресурс не будет использован в полной мере, если правила и ценовые ограничения украинского рынка будут оставаться несовместимыми с европейскими.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил Владимир Кудрицкий, глава правления "Укрэнерго" в 2020-2024 годах.

По его словам, техническая способность связей сама по себе не гарантирует импорт. Если электроэнергия в Европе стоит дороже, чем разрешают продать ее в Украине, коммерчески заводить такой ресурс становится невыгодно. "Но эти 2000 МВт никогда не зайдут в украинскую энергосистему, если на украинском рынке правила, по которым он функционирует, будут несоответствующими европейским", - отметил Кудрицкий. Он напомнил, что такая ситуация уже возникала минувшей зимой: несмотря на дефицит электроэнергии и отключения, импорт не заходил из-за разницы между украинской и европейской рыночной ценой. "У нас в прошлую зиму была ситуация, когда мы все сидели в отключениях, цена на украинском рынке оптово сдерживалась искусственно, а цена на европейском была выше и импорт просто не уходил и это еще одна проблема", — заявил Кудрицкий.

Как сообщалось, участники энергорынка и отраслевые эксперты предлагали повысить максимальные прайс-кепы как минимум на 20%, чтобы ценовые ограничения не сдерживали импорт электроэнергии и работу маневровой генерации в периоды дефицита.

В частности, ранее в Украинском национальном комитете Международной Торговой Палаты заявили, что низкий уровень прайс-кепов может ограничивать сразу два критически важных для энергосистемы ресурса – импорт электроэнергии из ЕС и работу газовой маневровой генерации.

Напомним, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала Регулятор повысить прайс-кепы в преддверии отопительного сезона.