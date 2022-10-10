Эксперт оценил, может ли Россия открыть второй фронт со стороны Беларуси

"Сейчас Россия раскачивает ситуацию снова с Беларусью и мы слышим информацию снова о создании группы войск общей российско-белорусской. Это, возможно, как раз чтобы и изменить ситуацию на фронте. Они думают, что таким образом смогут оттянуть часть украинских войск из южного или восточного направления на белорусскую границу", - сказал эксперт.

На вопрос, действительно ли россияне смогут таким образом оттянуть часть наших войск, Мусиенко ответил, что это зависит от того, как будут развернуты оккупационные войска и какую непосредственную угрозу они смогут создать.

"По имеющейся у меня информации, у нас там заминировано все что возможно на границе, и у нас там есть наши войска, наши пограничники. Они готовы к сценариям оттуда давно. Если придут, получат по зубам - это точно. Но снова таки, ситуацию в динамике увидим, если Россия начнет перебрасывать большое количество каких-то своих мобилизованных на Беларусь, то возможно и нужно будет (перебрасывать наши войска - ред.), наше командование, они знают точно численность и понимают все", - пояснил эксперт.