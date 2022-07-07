Експерт оцінив ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України

За словами експерта, російський президент також може вдатися до знищення одного з ядерних об'єктів на території нашої країни.

"Саме тому він в перший день захопив Чорнобильську станцію, а потім кинув величезні зусилля для захоплення Запорізької атомної станції. Але наскільки це йому може вдатися - це вже питання", - вважає Бадрак.

Експерт невпевнений, що Путіну це вдасться, оскільки він отримає потужні удари у відповідь з боку Сполучених Штатів і Великої Британії.

"Вони вже про це попередили Путіна. Тому я думаю, що він буде це враховувати", - зазначив він.