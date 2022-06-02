Чи є загроза окупації всієї Донецької області: відповідь експерта

Зараз проглядається кілька напрямків у Донецькій області, де окупанти намагаються вести наступ. Однак шанси ворога взяти всю Донецьку область поки виглядають сумнівно.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні ".

Як наголошується в матеріалі, в Донецькій області у противника за останній час немає настільки сильного "прогресу", як у Луганській. Ще в перші тижні війни йому вдалося захопити південний фланг зони ООС, починаючи від Маріуполя і до Волновахи. Решта лінії зіткнення з так званою "днр" залишається майже такою ж, якою була до 24 лютого.

Перший напрямок, де окупанти намагаються вести наступ - Бахмутський. Ворожі війська зуміли просунутися від Попасної і ведуть бої в районі населеного пункту Білогорівка Бахмутського району.

Там окупанти хочуть прорватися до траси Бахмут-Лисичанськ, щоб блокувати основну лінію поставок і забезпечення ЗСУ. Це ключова магістраль, яка з'єднує підконтрольну Україні частину Луганської області з рештою території нашої країни. Захоплення траси може бути частиною плану по "окільцюванню" наших військ в районі Сєвєродонецька і Лисичанська. Зараз магістраль піддається постійним обстрілам, але вона як і раніше під контролем ЗСУ.

Другий напрямок атак росіян у Донецькій області це район Авдіївки та Мар'їнки. Але поки особливих успіхів противнику там досягти не вдалося, зазначив координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Костянтин Машовець.

Третій напрямок, куди, ймовірно, збираються висуватися окупанти - це місто Слов'янськ. Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що росіяни мають намір штурмувати місто в найближчі тижні. Для цього вони, схоже, хочуть наступати відразу з двох напрямків. З північного сходу - з Лиману, і з північного заходу - від Ізюму.

Однак поки Ізюмське угруповання противника не змогло перетнути кордон на шляху до Донецької області. Успішними контратаками наших військ вдалося збити наступальні дії окупантів у цьому районі. На Лиманському напрямку ворог також провів посилення і перегрупування підрозділів. Зараз там йдуть бої на південно-західних околицях лиману - в районі села Старий Караван.

Шанси ворога взяти всю Донецьку область поки виглядають сумнівно, вважає військовий аналітик, полковник Сергій Грабський. Він зауважив, що протягом останніх 45 днів, з тих пір, коли була оголошена операція на Донбасі, окупанти по суті ніде не просунулися.

"Хіба що можна говорити про окремі ділянки в районі Авдіївки, є незначне просування від Ізюму в бік Барвінкового, але це на території Харківської області. Тобто поки що немає підстав говорити про те, що агресор може вийти на адмінкордони Донецької області. У них просто не вистачає сил", - говорить експерт.