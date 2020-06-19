Експерт оцінив перспективи призначення Шкарлета в МОН

Студенти та викладацький склад високо оцінюють кандидатуру ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти України.

Про це написав політолог Олег Пастернак на своїй сторінці в Facebook.

"Кожен, хто мав відношення до менеджменту в державних вузах знає, що практично всі ректори були в Партії регіонів. На жаль, це була обов'язкова умова для безпроблемної наукової й педагогічної діяльності. На початку Майдану він вийшов", - написав експерт.

Крім того, за його словами, в Україні у науково-педагогічному середовищі розвинувся новий напрям інформаційного кілерства - перевірка на плагіат дисертацій і вишукування "бліх".

"Будь-яку людину зі ступенем апріорі вже записують у "академічного злодія" в законі. Ну а як це так - не може ж людина в Україні написати наукове дослідження без плагіату? Це при тому, що у Шкарлета 250 наукових робіт та буквально в трьох - чотирьох виявили якісь недоліки", - додав експерт.

На думку експерта, зараз кожного претендента на будь-яку державну посаду можна скомпрометувати маніпуляціями, що вкрай негативно впливає на вирішення проблеми кадрового голоду в уряді.

Нагадаємо, ректор Чернігівського державного технологічного університету Сергій Шкарлет є головним кандидатом на посаду міністра освіти. Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки України.

Керує Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року. У 2013 році екс-міністр освіти й науки Дмитро Табачник вручив Шкарлету нагрудний знак та посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України".

18 червня комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради не підтримав постанову про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Вчора відповідну постанову у парламенті зареєстрував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше РБК-Україна писало, що 15 червня фракція "Слуга народу" заслухала Шкарлета на засіданні, після чого в політсилі планували порахувати голоси підтримки.

Пізніше голова фракції Давид Арахамія заявив, що зараз в парламенті не вистачає голосів для призначення Шкарлета головою МОН.

Вчора, 17 червня, постанова про призначення Шкарлета міністром освіти було зареєстровано в парламенті прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.