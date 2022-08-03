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Експерт пояснив, чому росіяни збільшили обстріли Миколаєва

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Середа 03 серпня 2022 13:00
Експерт пояснив, чому росіяни збільшили обстріли Миколаєва Фото: Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network (rpr.org.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Росія умисно обстрілює цивільну інфраструктуру й вбиває мирне населення Миколаєва. Усе це є частиною терористично-інформаційної та психологічної операції.

Про це розповів директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь в інтерв'ю для "РБК-Україна".

"По-перше, єдине, що виходить у росіян - це обстріли цивільної інфраструктури та вбивство мирного населення. Якщо ми подивимося на військову карту, то там у них успіхи невеликі", - заявив Самусь.

Росія умисно діє, як терористи, аби створити атмосферу хаосу в Україні, щоб позбавити українців бажання супротивляться й протидіяти російській навалі.

"Дійсно, на цьому напрямку в них є плани, адже Миколаїв якраз знаходиться в тому районі, про який ми буквально щойно говорили. Вони можуть спробувати наступати. І от якраз вони можуть створювати таке відчуття: мовляв, ми вже обстрілюємо Миколаїв – значить, ми близько, зараз ми будемо проводити наступальну операцію, Збройні сили України будуть відступати тощо", - додає директор New Geopolitics Research Network.

За словами Самуся, вбивство бізнесмена Вадатурського показує, що інколи окупанти вдаються до точкових ударів по конкретній, наприклад, людині. Вбивство власника найбільшої зерноторгової компанії України було умисним, аби зменшити можливості Києва в виробництві зерна та забезпеченні операції з його вивезення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, голова обласної ради Ганна Замазєєва заявила, що Миколаїв внаслідок регулярних обстрілів перетворюється у зруйнований Маріуполь.

Також нещодавно під час масованих обстрілів Миколаєва загинув Герой України і відомий бізнесмен Олексій Вадатурский, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон".

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