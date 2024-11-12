Эксперт о новой команде Трампа: подавляющее большинство - антипутинского настроя

"Я когда смотрю сейчас пакет этого, который крутится вокруг назначений, то подавляющее большинство из этих людей - это люди антипутинской, антимосковской, антироссийской настройки", - сказал Бессмертный.

В то же время, по его словам, некоторые из них (в частности Марк Рубио и Майк Волтц), маневрируя от своих позиций антипутинских и поддержки Украины, переходили к позиции: "Да, мы должны поддерживать Украину, но что нам с того?".

"И тут надо думать над тем, как аргументировать украинскую позицию, позицию украинской политики, истеблишмента, военно-политического руководства и так далее. Следствие - это прямое то, что в свое время США отказались от ленд-лиза, как системы помощи Украине, и перешли на прямые бюджетные поставки. Хотя в том есть, очевидно, что свой расчет, который может дать только Пентагон", - отметил историк.

По его мнению, сейчас очень важно дождаться назначения в Пентагон, в том числе министра обороны, а также в ЦРУ.

"Ну и очевидно, что на то, будет ли сменен глава Комитета руководителей штабов. Хотя закон запрещает это делать, но пришли ястребы. Устраивает ли их Браун? Я не знаю. То есть очевидно, что здесь могут быть другие решения. Но пока эти назначения какие есть, они с точки зрения наших интересов Украины внушают спокойный оптимизм", - добавил Бессмертный.