Эксперт назвал вопросы, которые остаются без ответов после операции "Карфаген 2.0"

По словам эксперта, уже третий день продолжаются дискуссии о причинах проведения операции именно сейчас, правомерности обнародования записей и возможных последствиях очередного противостояния между правоохранительными органами.

В то же время Игорь Чаленко считает, что общественное внимание должно быть сосредоточено, прежде всего, на обстоятельствах расследований и эффективности работы антикоррупционных органов.

Эксперт отмечает, что расследование тяжких преступлений не должно останавливаться из-за военного положения, высоких должностей фигурантов или их политических связей. При наличии доказательств должны нести ответственность независимо от своего статуса.

Особое внимание он обратил на дело Андрея Осипова. По мнению Игоря Чаленко, необходимо установить, когда началось расследование, какие процессуальные решения принимались и были ли попытки закрыть производство.

Кроме того, эксперт поднял вопрос законности действий НАБУ и САП во время проведения расследований. В частности, речь идет о том, имели правоохранители возможность раньше прекратить вероятную преступную деятельность и были ли для этого достаточные доказательства.

Чаленко также выступает за независимую проверку деятельности антикоррупционных органов. По его мнению, публичные презентации результатов расследований, обнародование записей и резонансные обыски не должны подменять оценку законности и эффективности их работы.

Еще одним вопросом, нуждающимся в разъяснении, эксперт назвал состояние уголовных производств в отношении представителей руководства антикоррупционных органов, в частности Александра Клименко и Семена Кривоноса. Он предлагает выяснить обстоятельства закрытия ГБР дела Семена Кривоноса, а также проверить, не оказывалось ли давление на следователей.

По мнению политолога, такие проверки должны проводить независимые специалисты, не связанные со сторонами конфликта. Чаленко предостерегает, что постоянное противостояние между правоохранительными структурами и скандалы вокруг чиновников негативно влияют на доверие граждан к государственным институтам.

В этом контексте эксперт поднимает вопрос ответственности всей системы государственной власти за обеспечение стабильной работы государственных органов в условиях внутренних конфликтов.

Подытоживая, Игорь Чаленко подчеркнул необходимость не только установить обстоятельства конкретных обысков и обнародования материалов, но и обеспечить работу правоохранительной системы на основе законности, подотчетности и независимости от политического влияния.