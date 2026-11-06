Эксперт назвал вопросы, которые остаются без ответов после операции "Карфаген 2.0"

Резонансная операция НАБУ и САП Карфаген 2.0 вызвала активное обсуждение в обществе. В то же время без внимания остаются вопросы хода расследований, законности действий правоохранителей и их ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение, которое высказал эксперт Игорь Чаленко на своей Facebook-странице.
По словам эксперта, уже третий день продолжаются дискуссии о причинах проведения операции именно сейчас, правомерности обнародования записей и возможных последствиях очередного противостояния между правоохранительными органами.
В то же время Игорь Чаленко считает, что общественное внимание должно быть сосредоточено, прежде всего, на обстоятельствах расследований и эффективности работы антикоррупционных органов.
Эксперт отмечает, что расследование тяжких преступлений не должно останавливаться из-за военного положения, высоких должностей фигурантов или их политических связей. При наличии доказательств должны нести ответственность независимо от своего статуса.
Особое внимание он обратил на дело Андрея Осипова. По мнению Игоря Чаленко, необходимо установить, когда началось расследование, какие процессуальные решения принимались и были ли попытки закрыть производство.
Кроме того, эксперт поднял вопрос законности действий НАБУ и САП во время проведения расследований. В частности, речь идет о том, имели правоохранители возможность раньше прекратить вероятную преступную деятельность и были ли для этого достаточные доказательства.
Чаленко также выступает за независимую проверку деятельности антикоррупционных органов. По его мнению, публичные презентации результатов расследований, обнародование записей и резонансные обыски не должны подменять оценку законности и эффективности их работы.
Еще одним вопросом, нуждающимся в разъяснении, эксперт назвал состояние уголовных производств в отношении представителей руководства антикоррупционных органов, в частности Александра Клименко и Семена Кривоноса. Он предлагает выяснить обстоятельства закрытия ГБР дела Семена Кривоноса, а также проверить, не оказывалось ли давление на следователей.
По мнению политолога, такие проверки должны проводить независимые специалисты, не связанные со сторонами конфликта. Чаленко предостерегает, что постоянное противостояние между правоохранительными структурами и скандалы вокруг чиновников негативно влияют на доверие граждан к государственным институтам.
В этом контексте эксперт поднимает вопрос ответственности всей системы государственной власти за обеспечение стабильной работы государственных органов в условиях внутренних конфликтов.
Подытоживая, Игорь Чаленко подчеркнул необходимость не только установить обстоятельства конкретных обысков и обнародования материалов, но и обеспечить работу правоохранительной системы на основе законности, подотчетности и независимости от политического влияния.
Напомним, НАБУ обнародовало записи разговоров, касающихся деятельности новой преступной организации. По версии следствия, ее участники передавали неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов.
К противоправной схеме, как установили правоохранители, были причастны действующие представители СБУ, Национальной полиции и Офиса генпрокурора.
Отметим, в рамках операции "Карфаген" детективы НАБУ задержали генерала Сергея Дуку, занимавшего должность первого заместителя начальника департамента по защите национальной государственности СБУ.
Кроме того, глава СБУ Александр Поклад уволил двух высокопоставленных должностных лиц спецслужбы, фигурирующих в расследовании НАБУ в рамках операции "Карфаген".
5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, разоблаченной накануне в рамках операции "Карфаген".