Эксперт назвал негативное влияние списания вагонов по возрасту

Списание грузовых вагонов исключительно по календарному возрасту может углубить уже существующие проблемы в железнодорожной логистике, в частности дефицит подвижного состава, рост простоев и задержки перевозок.

Как, сообщает РБК-Украина , об этом шла речь во время совещания руководства грузового направления "Укрзализныця" с грузоотправителями.

Участники встречи зафиксировали ряд системных проблем, среди которых - значительные очереди вагонов, неравномерный доступ к инфраструктуре, длительные простои и задержки возврата порожнего подвижного состава. На этом фоне дополнительное сокращение парка вагонов из-за возрастных ограничений может только усложнить ситуацию.

В частности, на подходах к портам Большой Одессы сейчас накоплено более 13,5 тыс. вагонов, что существенно превышает нормативный уровень в 5-6 тыс. В то же время пропускная способность отдельных участков остается ограниченной из-за энергетических факторов и последствий обстрелов.

Отдельной проблемой являются значительные простои вагонов. По данным участников рынка, средний оборот вагона составляет около 280 часов, из которых в движении он находится только 25-28 часов.

Остальное время вагоны простаивают на станциях или под грузовыми операциями. В таких условиях сокращение парка из-за формальных возрастных критериев может привести к еще большему дефициту подвижного состава.

Кроме того, бизнес обращает внимание на задержки возврата порожних вагонов, которые могут достигать 5-10 суток, а также на отсутствие своевременного информирования об ограничении движения. Это усложняет планирование перевозок и увеличивает финансовые риски для грузоотправителей.

Участники совещания также подняли вопрос регуляторных барьеров, в частности сложности допуска частных локомотивов и новых требований к сертификации ремонтных предприятий. По их мнению, в нынешних условиях дополнительное административное давление может негативно повлиять на эффективность работы отрасли.

На этом фоне идея списания вагонов по возрасту рассматривается как фактор, который может ухудшить ситуацию. Грузоотправители отмечают, что ключевым критерием должно быть техническое состояние подвижного состава, а не формальный срок эксплуатации.

В свою очередь, в "Укрзализныце" сообщили о внедрении ряда мер для улучшения ситуации, в частности цифрового мониторинга перевозок, ежедневного контроля подвода вагонов к портам и реформирования структуры управления. В частности, до июля 2026 года планируется создание отдельной грузовой компании "УЗ Карго".

Впрочем, несмотря на наличие диалога между бизнесом и перевозчиком, ключевые проблемы остаются нерешенными. По мнению бизнеса, дальнейшие решения, в частности по регулированию вагонного парка, должны учитывать реальное состояние инфраструктуры и логистики, чтобы избежать углубления кризиса в грузовых перевозках.