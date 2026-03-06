ua en ru
Списание вагонов по возрасту: эксперт оценил влияние и экономические риски

15:22 06.03.2026 Пт
2 мин
Подход к списанию грузовых вагонов по календарному возрасту противоречит практике Европейского Союза
aimg Александр Мороз
Списание вагонов по возрасту: эксперт оценил влияние и экономические риски президент Международной торговой палаты в Украине Владимир Щелкунов (фото: iccua org)

Подход к списанию грузовых вагонов по календарному возрасту, заложенный в приказе Мининфраструктуры, противоречит практике Европейского Союза и может создать значительные риски для экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Международной торговой палаты в Украине Владимира Щелкунова.

Комментируя решение Верховного Суда Украины оставить в силе соответствующий приказ, он отметил, что документ фактически определяет правила функционирования рынка грузовых перевозок на ближайшие годы и будет влиять на работу промышленности, аграрного сектора и логистики.

По его словам, в большинстве стран ЕС ключевым критерием дальнейшей эксплуатации вагонов является их техническое состояние, определяемое по результатам регулярных инспекций, ремонта и модернизации, а не формальный возраст подвижного состава. В Европе средний возраст грузовых вагонов часто превышает 40 лет, а отдельные вагоны эксплуатируются 60-70 лет при условии надлежащей технической диагностики.

Щелкунов предупредил, что жесткое применение возрастных ограничений может привести к значительному сокращению вагонного парка и дефициту подвижного состава, что повысит стоимость перевозок и ухудшит конкурентоспособность украинской продукции на мировых рынках.

В то же время он отметил, что обновление вагонного парка необходимо, однако должно происходить постепенно и с учетом экономических условий. По предварительным оценкам, комплексное обновление парка может потребовать более 120 млрд грн инвестиций.

В ICC Ukraine отмечают необходимость гармонизации транспортной политики Украины с европейскими подходами и сохранения предсказуемых правил для рынка в условиях войны и будущего послевоенного восстановления.

Что этому предшествовало

Верховный Суд оставил в силе приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов. Решение от 25 февраля 2026 года поддержало позицию власти, несмотря на предостережения бизнеса о неизбежном дефиците парка и угрозе для логистики.

