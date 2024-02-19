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Эксперт назвал наиболее вероятное направление следующего массированного наступления РФ

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Часов Яр в Донецкой области может стать одним из главных направлений следующего массированного наступления российских захватчиков.

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, российские войска набирают обороты в попытке прорвать оборону и развить наступление на Часов Яр.

К северу от Бахмута оккупанты штурмуют Белогоровку и Веселое, западнее - район Богдановки и Ивановского. Россияне ищут слабые места, чтобы продавить линию столкновения, но существенных изменений линии фронта пока нет.

По состоянию на сегодняшний день оккупанты довольно близко подошли к Часовому Яру со стороны поселка Хромово и вдоль трассы из Бахмута. Все признаки указывают на то, что следующим большим сражением может стать битва во времена Яр.

"Это вполне возможно, потому что там увеличилось количество российских войск с 40 до 80 тысяч. Цель - выйти на Константиновку, где находится важный железнодорожный хаб. И здесь уже не политическая подоплека есть, а сугубо военная, чтобы нарушить нашу логистику. Вполне возможно, что там будет один из основных ударов. Хотя я думаю, что они будут одновременно давить в нескольких местах", - отметил эксперт.

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Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки в районе села Ласточкино (Донецкая область) и поразили пять артиллерийских средств противника.

Также следует отметить, что российские войска, похоже, не намерены снижать интенсивность наступательных действий после захвата Авдеевки. Просто сейчас оккупанты активизируются на ряде других направлений, а западные СМИ уже пишут о самом опасном положении ВСУ с первых месяцев полномасштабной войны.

Детальнее об этом, возможны угрозы и о том, смогут ли Силы обороны сдержать враждебный напор, - в материале РБК-Украина.

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