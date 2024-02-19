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Експерт назвав найімовірніший напрямок наступного масованого наступу РФ

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

Часів Яр у Донецькій області може стати одним з головних напрямків наступного масованого наступу російських загарбників.

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, російські війська набирають обертів у спробі прорвати оборону та розвинути наступ на Часів Яр.

На північ від Бахмута окупанти штурмують Білогорівку та Веселе, на захід - район Богданівки та Іванівського. Росіяни шукають слабкі місця, щоб продавити лінію зіткнення, але суттєвих змін лінії фронту поки немає.

Станом на сьогодні окупанти досить близько підійшли до Часового Яру з боку селища Хромове та вздовж траси з Бахмута. Всі ознаки вказують на те, що наступною великою битвою може стати битва за Часів Яр.

"Це цілком можливо, тому що там збільшилася кількість російських військ з 40 до 80 тисяч. Мета - вийти на Костянтинівку, де знаходиться важливий залізничний хаб. І тут уже не політичне підґрунтя є, а суто військове, щоб порушити нашу логістику. Цілком можливо, що там буде один з основних ударів. Хоча я думаю, що вони одночасно будуть тиснути у кількох місцях", - зазначив експерт.

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Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки в районі села Ласточкине (Донецька область) і уразили п'ять артилерійських засобів противника.

Також варто зазначити, що російські війська, схоже, не мають наміру знижувати інтенсивність наступальних дій після захоплення Авдіївки. Просто зараз окупанти активізуються на низці інших напрямків, а західні ЗМІ вже пишуть про найнебезпечніше становище ЗСУ з перших місяців повномасштабної війни.

Детальніше про це, можливі загрози й про те, чи зможуть Сили оборони стримати ворожий натиск, - у матеріалі РБК-Україна.

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