Эксперт назвал главную цель России в случае нападения на НАТО

У нападения России на НАТО, не в зависимости от его сценария, одна цель - спровоцировать раскол в НАТО. Если россияне и спровоцируют конфликт, то такой, который вызовет дискуссии и неопределенность внутри НАТО по поводу ответа на действия России.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО .

"Россия заинтересована, чтобы в НАТО были разногласия. Ее не интересует оккупация территории НАТО, ей нужен раскол и расшатывание единства, чтобы таким образом создать серьезный кризис в НАТО. Путину сейчас нужно продемонстрировать неспособность НАТО решать такие ситуации", - сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в разговоре с РБК-Украина.

А заявления типа заявлений экс-президента США Дональда Трампа о том, что Штаты не помогут европейским союзникам по НАТО в случае агрессии РФ, лишь лишний раз подкрепляют мнение Путина о разногласиях в Альянсе и придают уверенность в правильности такой стратегии.

Что сказал Трамп?

10 февраля в Южной Каролине Трамп заявил, что не захочет защищать членов НАТО от нападения России, если вклад этих стран в оборонный Альянс будет недостаточным.

"Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их (Россию) делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить", - сказал Трамп.

Эти высказывания вызвали упреки со стороны Белого дома, который назвал их "ужасными и безумными", а также со стороны других высокопоставленных западных чиновников. В частности, президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа "полезным приспешником" Путина.

Отметим, неспособность многих из 31 члена НАТО достичь целевого показателя расходов на оборону в размере не менее 2% валового внутреннего продукта уже давно стала камнем преткновения между США и другими странами-членами-Альянса. Дошло до того, что при обсуждении кандидатов на пост генсека НАТО, учитывался вклад той или иной страны в оборону Альянса.

Как ранее писало Politico, например, некоторые американские законодатели категорически выступают против кандидатуры Марка Рютте, поскольку Нидерланды на постоянной основе не могут достичь целевого показателя расходов НАТО на оборону в 2% ВВП. В отличие от правительства Нидерландов, правительство премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая также значится в претендентах на пост, согласилось повысить расходы на оборону до 3% ВВП на 2024-2027 годы с 2,85% в этом году. Как добавляло издание, указанные цифры ставят Рютте в невыгодное положение по отношению к премьер-министру Эстонии.