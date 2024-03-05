Эксперт назвал четыре самых опасных направления на фронте

Военный эксперт Александр Коваленко выделяет несколько опасных направлений на фронте.

"По плану №1 - это Купянск и Часов Яр. Для них это основные векторы наступления. Даже не Лиман и даже не столько Белогоровка (Луганская область, - ред.), хоть и там очень высокое давление. Но Купянск и Часов Яр достаточно большие населенные пункты и неплохо укреплены, чтобы говорить о том, что им удастся добиться ситуативного успеха в ближайшее время", - рассказал эксперт.

Кроме того, по его словам, есть большая угроза для села Новомихайловка к юго-западу от Донецка.

"Оккупантам важно установить контроль по трассе 0532, и Новомихайловка остается одной из преград. Ее захват необходим, чтобы фактически закрыть вопрос с Угледаром", - отметил Коваленко.

Четвертым опасным направлением эксперт считает Запорожскую область, а именно Работинский выступ. По его мнению, противник продолжит давить на Работино, чтобы вернуть контроль над выступлением, которое отвоевали ВСУ летом 2023 года.

"Только так они смогут выровнять линию боевого столкновения. Сейчас этот провал в линии неприятно нависает и заставляет россиян нервничать", – добавил Коваленко.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра и отразили атаки россиян вблизи Первомайского (Донецкая область).

В течение суток произошло 76 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Согласно отчету Института изучения войны, подразделение российских войск продвинулось в центр Новомихайловки (юго-западнее Донецка). Российские войска пытаются перерезать логистические пути ВСУ возле Бахмута, в том числе проходящие к Ивановскому с севера.