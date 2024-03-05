Експерт назвав чотири найнебезпечніші напрямки на фронті

Військовий експерт Олександр Коваленко виділяє кілька небезпечних напрямків на фронті.

"За планом №1 - це Куп'янськ та Часів Яр. Для них це основні вектори наступу. Навіть не Лиман і навіть не стільки Білогорівка (Луганська область, - ред.), хоч і там дуже високий тиск. Але Куп'янськ та Часів Яр досить великі населені пункти й непогано укріплені, щоб казати про те, що їм вдасться досягти ситуативного успіху найближчим часом", - розповів експерт.

Крім того, за його словами, є велика загроза для села Новомихайлівка на південний захід від Донецька.

"Окупантам важливо встановити контроль по трасі 0532, і Новомихайлівка залишається однією з перепон. Її захоплення необхідне, щоб фактично закрити питання з Вугледаром", - зазначив Коваленко.

Четвертим небезпечним напрямом експерт вважає Запорізьку область, а саме Роботинський виступ. На його думку, противник продовжить тиснути на Роботине, щоб повернути контроль над виступом, який відвоювали ЗСУ влітку 2023 року.

"Лише так вони зможуть вирівняти лінію бойового зіткнення. Зараз цей провал у лінії неприємно нависає і змушує росіян нервувати", - додав Коваленко.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра та відбили атаки росіян поблизу Первомайського (Донецька область).

Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 95 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, підрозділ російських військ просунувся до центру Новомихайлівки (на південний захід від Донецька). Російські війська намагаються перерізати логістичні шляхи ЗСУ біля Бахмута, зокрема ті, що проходять до Іванівського з півночі.