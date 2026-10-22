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РФ атакует Украину новой ракетой "Филин": в ГУР раскрыли ее характеристики

10:32 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
РФ атакует Украину новой ракетой "Филин": в ГУР раскрыли ее характеристики Фото: в ГУР раскрыли характеристики российской ракеты "Филин" (t.me/ressentimentchannel)
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Россияне в конце лета начали атаковать Украину новой крылатой ракетой "Филин". В ГУР раскрыли ключевые характеристики нового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.

Так, ГУР МО Украины на портале War&Sanctions опубликовало интерактивную 3D-модель, составляющие и электронную компонентную базу новой крылатой ракеты "Филин". которую РФ начала применять в конце лета этого года.

Отмечается, что новая крылатая ракета Филин АО НПО Молния является продолжением тенденции российского ВПК по разработке недорогих средств воздушного нападения с реактивной тягой и наземным пуском.

Характеристики ракеты

Филин имеет фюзеляж из композиционного материала длиной 3,5 метра и размах крыльев 3 метра. Отдельные элементы ракеты изготовлены с использованием технологии 3D-печати. Максимальная скорость, заявленная противником – 800 км/ч, а дальность – до 1200 км.

Ракета может двигаться на сверхнизких высотах и до 6 км. Есть версии с боевой частью 50 и 100 кг. Пуск происходит из наземной пусковой установки с помощью порохового ускорителя.

РФ атакует Украину новой ракетой &quot;Филин&quot;: в ГУР раскрыли ее характеристики

Где производят "Филин"

Установлено, что бортовое оборудование ракеты производит ООО "ПЛАЗ", также задействованное в производстве БПЛА "Гарпия". Блоки "Филина" и "Гарпии" имеют подобную компоновку и маркировку. За цель отвечает инерциальная навигационная система китайского производства и 16-канальная "Комета".

Электронная компонентная база бортового оборудования подобна другим российским ракетам и БПЛА, но выделяется увеличением доли китайских компонентов (американских — 35, китайских — 22) и унификацией решений для различных блоков и плат.

При этом двигатель у "Филина" российский – R500 от ООО "Рейнольдс". Аналогичный двигатель ранее был идентифицирован в крылатой авиационной ракете С-71К "Ковер".

Ранее в ГУР раскрыли перечень компонентов иностранного производства, которые используются в производстве помехозащищенных навигационных модулей "Комета" для российских ракет.

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