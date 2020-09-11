Експерт назвала принципові моменти для Росії в переговорах по Донбасу

Для Росії на поточному етапі переговорів по Донбасу є кілька принципових моментів. Насамперед, це "прямий діалог" між Києвом і лідерами бойовиків.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Шумна" історія. З чим Україна і Росія виходять на берлінські переговори по Донбасу".

За словами аналітика Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Марії Золкіної, Росія хоче закріпити "прямий діалог" між Києвом і лідерами бойовиків в якомусь документі. З цього випливає поведінка російської сторони в історії з "інспекцією" під Шумами.

Також росіянам важливо, щоб в України не було повноцінного контролю над кордоном з Росією до початку політичного врегулювання на Донбасі. Крім цього РФ хоче, щоб Україна взяла на себе зобов'язання по проведенню виборів у ОРДЛО або оновлення закону про особливий статус у форматі Тристоронньої контактної групи, а не на рівні глав держав.

"Після цього вся дискусія переноситься в ТКГ, де немає німців і французів, зате є представники бойовиків в статусі запрошених до консультацій, і там росіяни знову будуть просувати ідею "прямого діалогу", - резюмувала Золкіна.

Нагадаємо, вчора під Шумами повинна була пройти інспекція позицій, однак процес був зірваний. Як пізніше пояснила українська сторона, зрив був пов'язаний з відмовою бойовиками виконувати умови перемир'я.

Після скасування інспектування під Шумами Україна ініціювала термінову зустріч ТКГ.

Також РБК-Україна писало, що Росія намагається повернути собі ініціативу у переговорах по Донбасу.