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Росія намагається повернути собі ініціативу у переговорах по Донбасу, - експерт

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 09:31
Росія намагається повернути собі ініціативу у переговорах по Донбасу, - експерт
Фото: ООС (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасия Рокитна

У червні-липні Росія втратила ініціативу по переговорах по Донбасу. Сьогодні вона намагається її повернути.

Про це розповіла РБК-Україна аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Марія Золкіна, йдеться в матеріалі "Шумна" історія. З чим Україна і Росія виходять на берлінські переговори по Донбасу".

Вона вважає, що росіяни спеціально порушують перемир'я, а президент України Володимир Зеленський, отримавши це перемир'я, став вразливим у переговорах.

"Але через це він і українська сторона разом з ним стали слабшими, бо з'явився страх втратити досягнуте, особливо на тлі спроб влаштувати нормандську зустріч лідерів і на тлі місцевих виборів. І росіяни на цьому страху грають", - сказала Золкіна.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики минулої доби стріляли поблизу Шумів і Золотого.

Раніше повідомлялось, що зрив інспектування позицій поблизу населеного пункту Шуми пов'язаний з постійною зміною запитів російської сторони і не виконанням умов перемир'я бойовиками.

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