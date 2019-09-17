Експерт назвав переваги перевірки чиновників на детекторі брехні

Перевірка чиновників на детекторі брехні при прийомі на посаду ефективніша, ніж велика кількість антикорупційних органів. Таку думку висловив політичний експерт Максим Карижський, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Апострофу" під назвою "Як Зеленському планувати третій президентський термін"?.

"При вході на державну посаду кожен кандидат повинен проходити детектор брехні, який допоможе дізнатися про його справжні мотиви і цілі на державній посаді", - заявив політконсультант.

На думку Карижського, це надійніше, ніж найняти чиновника без попередньої перевірки і потім плодити антикорупційні органи для стеження за ним і за його витратами.

Він також зазначив, що для запобігання корупції в країні потрібно ліквідувати її передумови.

"А саме, приватизувати всі державні активи і припинити практику існування десятків програм розмитої галузевої допомоги. Коли у держави немає великих активів, то різко звужується число можливостей для корупції", - сказав експерт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України має намір змінити керівництво Фонду державного майна.

У січні Фонд держмайна затвердив перелік об'єктів малої приватизації, які повинні бути продані у цьому році.

Як відомо, Рада може скасувати перелік об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації.