Експерт назвав головну помилку влади у земельній реформі

Експерт з питань розвитку економіки і АПК Павло Мороз назвав головні помилки влади у земельній реформі. Про це він написав у своїй статті для РБК-Україна.

На думку Мороза, історія з земельною реформою близька до тієї, яка була з аграрними дотаціями.

"Великий бізнес сказав спасибі і використовував свої можливості по максимуму. Дрібний і середній бізнес продовжував обурюватися, що вони нічого не отримали. В рамках земельної реформи ситуація схожа. Великий бізнес сприймає зміни спокійно, бо як він структурований, готовий купувати, якщо буде пропозиція, а, можливо, і самостійно ініціювати покупку", - написав експерт.

При цьому дрібний і середній бізнес знову влаштовує мітинги, зриває засідання аграрного комітету Ради, як було минулого тижня, нагадав експерт.

"Це роблять ті, хто кричить, що, мовляв, "продамо землю – втратимо Україну". І це помилка влади, що вона не пояснила, що такого не буде. З іншого боку, дуже часто дрібний і середній бізнес не бажає платити податки, розраховується з власниками землі за оренду готівкою і не реєструє договору оренди", - розповів він.

Мороз зазначив, що часто це юридично не сільгосптоваровиробники, а ФОП на другій і третій групі єдиного податку.

"Саме тому вони не могли претендувати на дотації, оскільки не працюють на четвертій групі "спрощенки". Вони платять мінімальні податки, бажаючи залишатися на тому ж рівні оподаткування, за готівку орендуючи землю і продавати врожай зернотрейдерам", - пише Мороз.

4,4 млрд гривень дотацій, які закладені в проекті держбюджету на компенсацію кредитних ставок при купівлі землі, дрібні та середні виробники не виберуть, вважає він.

"Адже де-юре вони не є сільгоспвиробниками, а де-факто їх бізнес перебуває в "тіні". Тому підтримка АПК реально залишиться тільки на папері. До того ж, і банки не готові знижувати ставки, не бажаючи чекати від держави компенсацій за ставками з якимось тимчасовим лагом", - додав Мороз.

Нагадаємо, згідно з результатами соцопитування, дві третини громадян України (64,4%) на референдумі проголосують проти скасування мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарського призначення, підтримають скасування мораторію 25,1% учасників референдуму, не визначилися - 10,4%.