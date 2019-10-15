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Скасування мораторію на землю підтримують близько 20% українців

Новини » Економіка    15.10.2019 - 11:05
Скасування мораторію на землю підтримують близько 20% українців
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Абсолютна більшість громадян проти ринку землі

Дві третини громадян України (64,4%) на референдумі проголосують проти скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, підтримають скасування мораторію 25,1% учасників референдуму, не визначилися 10,4%. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного на початку жовтня 2019 року.

За даними опитування, більшість громадян України вважають, що питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення потрібно виносити на всенародний референдум. Такої думки дотримуються 59,3% респондентів. Чверть населення (24,4%) вважають, що це питання не слід виносити на референдум, решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Понад дві третини опитаних (69,1%) взяли б участь у такому референдумі, якби він відбувався найближчої до дати опитування неділі. Не взяли б участі 16,0%, а решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Якби наступної неділі відбувався референдум стосовно запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, то як би Ви проголосували?

Скасування мораторію на землю підтримують близько 20% українців

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року. серед 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив новому Кабінету міністрів до 1 жовтня внести в парламент законопроект про ринок землі, а Верховній раді - до зими скасувати мораторій.

Відзначимо, що за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців негативно ставляться до будь-яких реформ, але у разі поінформованості щодо конкретної реформи позитивна оцінка зростає до 60%.

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