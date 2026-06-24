Экс-министра времен Януковича взяли на масштабной схеме

В СБУ не называют имя экс-министра, но, как сообщили РБК-Украина источники в правоохранительных органах, речь идет о Викторе Алексеевиче Бойко.

Он работал на должности министра охраны окружающей природной среды в первом правительстве Николая Азарова с марта по декабрь 2010 года (до этого руководил Госкомрезервом).

Госденьги на бумаге

Агрокомпания, одним из владельцев которой является эксминистр охраны окружающей среды времен президентства Виктора Януковича, получила из государственного бюджета 5,6 миллиона гривен грантовых средств.

Деньги выделили на конкретную цель - создание новых линий по производству комбикорма, приобретение технологического оборудования и открытие новых рабочих мест.

Вместо модернизации предприятия владельцы разделили деньги между собой. А в госорганы подали поддельные отчеты - якобы оборудование приобретено и штат расширен.

Правоохранители провели судебно-экономическую экспертизу, подтвердившую факт незаконной деятельности. Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов изъяли компьютерную технику и черновую документацию с поличным.

О подозрении сообщили:

эксминистру;

его партнеру по агрокомпании;

бухгалтеру компании.

Им инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса:

части 2, 3 и 5 статьи 27, часть 5 статьи 191 - соучастие и организация присвоения имущества в особо крупных размерах;

часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 366 - служебный подлог по сговору группой лиц;

часть 2 статьи 209 - отмывание имущества, полученного преступным путем.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.