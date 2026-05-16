Экс-министр здравоохранения Британии бросил вызов Стармеру и будет баллотироваться в премьеры

Бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг будет баллотироваться на пост лидера Лейбористской партии. Он готов бросить вызов действующему премьеру Киру Стармеру в случае объявления внутрипартийных выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Экс-министр подтвердил свои амбиции на ежегодной конференции группы сторонников лейбористов "Прогресс", которые представляют модернизационное крыло партии.
Его заявление прозвучало через несколько дней после того, как он ушел в отставку с министерской должности и призвал Стармера четко определить график своего ухода от власти.
"Нам нужны надлежащие соревнования с лучшими кандидатами на поле, и я буду баллотироваться", - подчеркнул Стритинг.
Кроме внутрипартийных вопросов, политик жестко раскритиковал Brexit, назвав выход Британии из ЕС "катастрофической ошибкой", которая ослабила страну до уровня допромышленной революции.
Стритинг убежден, что Лондон должен стремиться к возвращению в блок и построить новые особые отношения с Европой.
Позиции действующего премьера Кира Стармера значительно пошатнулись. Кроме Стритинга, о своих премьерских амбициях уже намекнул мэр Большого Манчестера Энди Бернем.
Он заявил о намерении баллотироваться на недавно освободившееся место в парламенте, что является обязательной юридической предпосылкой для дальнейшей борьбы за лидерство в партии.
Согласно внутренним правилам Лейбористской партии, для запуска процедуры выборов нового лидера каждый претендент должен сначала заручиться официальной поддержкой не менее 20% членов парламента от своей политсилы.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не покинет пост. Он взял на себя полную ответственность за разгромное поражение лейбористов на местных выборах, однако пообещал продолжать борьбу, несмотря на падение британских государственных облигаций и растущее давление внутри партии.
Впоследствии политический кризис обострился, и часть чиновников открыто выступила против главы правительства. В частности, сразу шесть министров Кабинета министров Великобритании скоординировали свои усилия, чтобы официально требовать отставки премьера из-за неудовлетворительных результатов выборов.
Ситуация переросла в открытый кабинетный бунт, когда первые топ-чиновники начали покидать свои кресла. Так, министр здравоохранения Уэс Стритинг подал в отставку, публично заявил о полной "потере доверия" к действующему премьер-министру Киру Стармеру и фактически запустил процесс масштабного внутрипартийного раскола.