Экс-министр здравоохранения Британии бросил вызов Стармеру и будет баллотироваться в премьеры

Детали заявления Стритинга

Экс-министр подтвердил свои амбиции на ежегодной конференции группы сторонников лейбористов "Прогресс", которые представляют модернизационное крыло партии.

Его заявление прозвучало через несколько дней после того, как он ушел в отставку с министерской должности и призвал Стармера четко определить график своего ухода от власти.

"Нам нужны надлежащие соревнования с лучшими кандидатами на поле, и я буду баллотироваться", - подчеркнул Стритинг.

Кроме внутрипартийных вопросов, политик жестко раскритиковал Brexit, назвав выход Британии из ЕС "катастрофической ошибкой", которая ослабила страну до уровня допромышленной революции.

Стритинг убежден, что Лондон должен стремиться к возвращению в блок и построить новые особые отношения с Европой.

Кто еще претендует на должность

Позиции действующего премьера Кира Стармера значительно пошатнулись. Кроме Стритинга, о своих премьерских амбициях уже намекнул мэр Большого Манчестера Энди Бернем.

Он заявил о намерении баллотироваться на недавно освободившееся место в парламенте, что является обязательной юридической предпосылкой для дальнейшей борьбы за лидерство в партии.

Согласно внутренним правилам Лейбористской партии, для запуска процедуры выборов нового лидера каждый претендент должен сначала заручиться официальной поддержкой не менее 20% членов парламента от своей политсилы.