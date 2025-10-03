Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

Министр обороны Германии Борис Писториус вручил бывшему министру обороны США Ллойду Остину орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

Во время церемонии награждения Писториус назвал Остина "настоящим другом Германии", который верит в вооруженные силы страны и ее роль в Европейском союзе и НАТО.

Кроме того, министр обороны Германии отметил, что благодаря деятельности Остина "отношения на уровне политики безопасности стали более доверительными, чем когда-либо за долгое время".

Особое внимание во время награждения уделялось роли Остина в укреплении присутствия американских войск в Германии и в поддержке Украины. Именно он основал Контактную группу по вопросам обороны Украины, которая координирует военную помощь Киеву, и лично проводил встречи на авиабазе Рамштайн.

Эта награда от Германии стала символом того, что Ллойд Остин оставил после себя наследие доверия, партнерства и стратегической поддержки союзников, которое его преемник Пит Хегсет начал менять.

Действительно, после прихода на должность Пита Хегсета участие США в работе группы Рамштайн существенно изменилось. Кроме того, Хегсет отказался от ряда программ, связанных с многообразием, равенством, инклюзивностью, а также изменениями климата и вакцинацией против Covid-19.

Хегсет также раскритиковал Остина за пересмотр статуса Медалей Почета солдат, участвовавших в битве при Вундед-Ни в 1890 году.

В свою очередь Остин во время своей каденции постоянно подчеркивал важность разнообразия в вооруженных силах США, заявляя, что они отражают разнообразие нации и эффективно выполняют свои задачи, независимо от споров вокруг термина "прокинутый" и политической корректности.