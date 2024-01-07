Экс-командующий НАТО призвал Турцию пропустить британские тральщики для Украины

Решение Турции остановить передачу Украине двух британских военных кораблей противоречит ее обязательствам перед Североатлантическим союзом (НАТО). Анкара должна занять более жесткую позицию в отношении Российской Федерации.

Об этом заявил бывший Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Адмирал США в отставке назвал "неудачным" решение Турции отказать в проходе через свои проливы двум кораблям класса Sandown Королевского военно-морского флота Великобритании. Суда передали Киеву для помощи в разминировании судоходных путей в Черном море.

По мнению Ставридиса, Турция "безусловно, могла решить разрешить проход оборонительных кораблей, таких как тральщики, в Черное море", потому что "существует достаточная свобода действий" в соответствии с Конвенцией Монтре, а тральщики имеют сугубо оборонительный характер.

"Это четкая позиция НАТО, с которой Турция согласилась в рамках своей роли в НАТО", - отметил адмирал.

Анализируя отношения Турции с Россией и Западом, Ставридис отметил, что Анкара "слишком настойчиво пытается достичь баланса и должна полностью положиться на свою роль члена НАТО".

"Россия является опасным государством-агрессором и серийным нарушителем прав человека, которая ежедневно угрожает Альянсу в воздухе, на море, на земле, в киберпространстве и в космосе. Это не сложный выбор", - сказал он.

Экс-командующий ВМС Турции, адмирал Джем Гюрдениз уже ответил на критику американского коллеги. Он отметил, что Анкара хочет избежать "пролития турецкой крови" в рамках "войны в Черном море от имени США и НАТО".

Минные тральщики Великобритании для Украины

В начале декабря Минобороны Великобритании подтвердило передачу Украине двух минно-поисковых тральщиков для разминирования типа Sandown (MCMV) из состава Королевских ВМС.

Однако в начале января Турция отказалась пропускать корабли через свои проливы Босфор и Дарданеллы, до завершения войны Украины с Россией. Анкара сослалась на статью 19 конвенции Монтре о режиме проливов, запрещающую пропускать военные корабли сторон конфликта.

В ВМС Вооруженных сил Украины не увидели в решении Анкары "измены" и отметили, что не подавали в Анкару запрос на прохождение британских тральщиков, учитывая нормы конвенции Монтре.

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