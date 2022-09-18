Ексгумувати тіла в Ізюмі ще півмісяця, - мер

"Працівники всіх служб проводять ексгумацію, викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, всіх відправляють в Харків для подальших робіт. Ця робота буде проводитися ще майже два тижні, тому що поховань дуже багато. Поки нових не знайшли, але кажуть, що такі є, тому їх шукають", - розповів мер Ізюма.

За словами очільника міста, на 18 вересня в Ізюмі залишаються до 15 тисяч жителів, до 24 лютого було близько 45 тисяч людей. Наразі люди почали повертатися до міста.

"Але вже зараз не масово, але люди починають повертатися. Всі не повернуться, багатьом немає, де жити - розбомблені, розбиті квартири, будинки. Попереду зима. Світло з'явиться в місті максимум через два тижні. Зараз ведуться роботи по газифікації міста, тому що газу немає. Але це будуть в основному приватні будинки. З багатоповерхівками по газифікації проблема - всі мережі там розбиті, за такий короткий час відремонтувати їх неможливо. Через місяць в Ізюмі буде тисяч 25-30 людей", - прогнозує Марченко.

За його словами, з понеділка, 19 вересня, будуть відкриватися мобільні офіси банків, де можна буде зняти кошти. Також з понеділка планується відновлення видачі пенсій, для тих, хто отримував їх у такий спосіб.