Эксгумировать тела в Изюме будут еще полмесяца, - мэр

"Работники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают погребенных. Если есть возможность, их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа будет проводиться еще почти две недели, потому что захоронений очень много. Пока новых не нашли, но говорят, что такие есть, потому их ищут", - рассказал мэр Изюма.

По словам главы города, на 18 сентября в Изюме остаются до 15 тысяч человек, до 24 февраля было около 45 тысяч человек. Люди начали возвращаться в город.

"Но уже сейчас не массово, но люди начинают возвращаться. Все не вернутся, многим нет, где жить - разбомбленные, разбитые квартиры, дома. Впереди зима. Свет появится в городе максимум через две недели. Сейчас ведутся работы по газификации города, потому что газа нет. Но это будут в основном частные дома. С многоэтажками по газификации проблема - все сети там разбиты, за столь короткое время отремонтировать их невозможно. Через месяц в Изюме будет тысяч 25-30 человек", - прогнозирует Марченко.

По его словам, с понедельника, 19 сентября, будут открываться мобильные офисы банков, где можно будет снять денежные средства. Также с понедельника планируется возобновление выдачи пенсий для тех, кто получал их таким образом.