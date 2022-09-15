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В Ізюмі знайдено масове поховання: Зеленський запросив на місце трагедії журналістів

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Київ, Четвер 15 вересня 2022 23:53
В Ізюмі знайдено масове поховання: Зеленський запросив на місце трагедії журналістів Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

В Ізюмі на Харківщині знайдено масове поховання людей. Завтра на місце трагедії прибудуть міжнародні журналісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у своєму зверненні та Sky News.

За його словами, необхідні процесуальні дії там вже почалися.

"Завтра в Ізюмі будуть журналісти - українські та міжнародні. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм. Росія всюди залишає смерть. І має за це відповідати", - заявив Зеленський.

Глава держави закликав міжнародну спільноту притягнути Росію до реальної відповідальності за розв'язану війну.

Оновлено 00:23

У мережі опублікували фотографії з місця масового поховання в лісі в Ізюмі.

На знімках видно хрести, багато з яких збиті з дощок. На деяких хрестах є написи - прізвища або числа. На одному з хрестів написано "ЗСУ, 17 осіб, м. Ізюм, з моргу". При цьому частина могил без хрестів.

Український уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко, який побував у Ізюмі, підтвердив телеканалу "Настоящее время" справжність знімків. В ефірі він заявив, що українська сторона знала про існування поховання з роликів, які викладали російські військові, і шукала його після звільнення Ізюма.

За словами Котенка, тут сотні могил. Скільки людей у ​​них поховано, хто вони, коли і за яких обставин загинули, поки що точно невідомо. Передбачається, що серед загиблих є як військові, так і цивільні. Судячи з дат смерті, як мінімум частина мирних жителів загинула під час обстрілів Ізюму російською армією, заявив уповноважений.

Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що в цьому місці поховано близько 440 осіб.

Раніше в Міноборони України повідомили, що руйнування, які завдали окупанти в Ізюмі Харківської області можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в декількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами Київської області.

Нагадаємо, окупанти оголосили про виведення своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня.

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Володимир Зеленський
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