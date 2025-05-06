Экс-глава "Укртатнафты" Овчаренко объявлен в международный розыск

По данным РБК-Украина, речь идет о Павле Овчаренко, который руководил компанией в период с 2017 по 2022 год.

По данным полиции, чиновник создал преступную организацию, к которой привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шестерых предпринимателей. Подконтрольные организатору схемы компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались. Дельцы легализировали полученные средства через счета в иностранном банке.

Следователи полиции объявили подозрение всем девяти участникам организованной группы в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Также полиция арестовала счета в ценных бумагах французской инвесткомпании, связанной с бывшим руководителем, и корпоративные права нескольких предприятий.

"Следователи Главного следственного управления полиции объявили шестерых фигурантов в государственный и международный розыск", - сообщили в полиции.

Когда злоумышленников установят в любой из цивилизованных стран мира, они будут арестованы и экстрадированы в Украину, где им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.