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Экс-глава "Укртатнафты" Овчаренко объявлен в международный розыск

Иллюстративное фото: Овчаренко объявлен в международный розыск (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Бывший глава крупнейшей нефте- и газодобывающей компании "Укрнафта" был объявлен в розыск по линии Интерпола по уголовному делу о завладении топливом на 5,8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

По данным РБК-Украина, речь идет о Павле Овчаренко, который руководил компанией в период с 2017 по 2022 год.

По данным полиции, чиновник создал преступную организацию, к которой привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шестерых предпринимателей. Подконтрольные организатору схемы компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались. Дельцы легализировали полученные средства через счета в иностранном банке.

Следователи полиции объявили подозрение всем девяти участникам организованной группы в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Также полиция арестовала счета в ценных бумагах французской инвесткомпании, связанной с бывшим руководителем, и корпоративные права нескольких предприятий.

"Следователи Главного следственного управления полиции объявили шестерых фигурантов в государственный и международный розыск", - сообщили в полиции.

Когда злоумышленников установят в любой из цивилизованных стран мира, они будут арестованы и экстрадированы в Украину, где им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о том, что НАБУ завело новое уголовное дело по закупкам, которое связано с расследованием относительно приобретения "Укрнафтой" насосно-компрессорных труб у "Интерпайпа" по завышенным ценам.

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