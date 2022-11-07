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Бизнесмены Ярославский и Овчаренко заочно арестованы российским судом в Казани

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Понедельник 07 ноября 2022 13:28
Бизнесмены Ярославский и Овчаренко заочно арестованы российским судом в Казани Фото: экс-глава правления "Укртатнафты" Павел Овчаренко и президент DCH Александр Ярославский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Вахитовский райсуд российского города Казань принял решение о заочном аресте двух украинских бизнесменов - владельца и президента группы DCH Александра Ярославского и бывшего председателя правления ЗАО "Укртатнафта" Павла Овчаренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение суда.

"Касательно Ярославского и Овчаренко: судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента их экстрадиции на территорию Российской Федерации", - заявил представитель суда.

Этому решению российского суда предшествовал арест и блокировка имущества компании "Татнефть" (Татарстан, РФ) в Украине.

С конца мая текущего года после полномасштабного вторжения российских войск в Украину на территории страны арестовано 115 объектов недвижимого имущества, среди которых нефтебазы, заправочные станции, нежилые сооружения, земельные участки, а также 118 бензовозов и автомобилей.

Стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества компании Татнефть может достигать 400 млн грн, а вместе с объектами недвижимости стоимость заблокированных активов российской компании в Украине может составить 2 млрд грн.

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