Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен

По версии следствия, экс-глава Фонда госимущества вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Те со своей стороны заключали договоры с предопределенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу злоумышленники выводили и присваивали.

Подозрения обновили:

главе Фонда государственному имуществу Украины (руководитель преступной схемы, организатор);

лицу, приближенному к председателю ФГИУ (соорганизатор);

советнику главы ФГИУ;

двоим и.о. директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды);

и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";

двум владельцам ООО - победителю аукциона на АО "Одесский припортовый завод";

двум физическим лицам - соучастникам преступления.

Детали дела Сенниченко

Напомним, в марте 2023 года НАБУ и САП разоблачили преступную схему по присвоению более 500 миллионов гривен средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".

К схеме причастен бывший глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, возглавлявший преступную группировку, которая за 2019-2021 годы завладела. Ему сообщили о подозрении.

В апреле 2023 года Сенниченко объявили в розыск.