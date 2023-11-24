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Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен

Фото: Дмитрий Сенниченко (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители обновили подозрения всем участникам преступной схемы во главе с бывшим главой Фонда госимущества Дмитрием Сенченко. Они подозреваются в отмывании 10 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

По версии следствия, экс-глава Фонда госимущества вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Те со своей стороны заключали договоры с предопределенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу злоумышленники выводили и присваивали.

Подозрения обновили:

  • главе Фонда государственному имуществу Украины (руководитель преступной схемы, организатор);
  • лицу, приближенному к председателю ФГИУ (соорганизатор);
  • советнику главы ФГИУ;
  • двоим и.о. директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды);
  • и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";
  • двум владельцам ООО - победителю аукциона на АО "Одесский припортовый завод";
  • двум физическим лицам - соучастникам преступления.

Детали дела Сенниченко

Напомним, в марте 2023 года НАБУ и САП разоблачили преступную схему по присвоению более 500 миллионов гривен средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".

К схеме причастен бывший глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, возглавлявший преступную группировку, которая за 2019-2021 годы завладела. Ему сообщили о подозрении.

В апреле 2023 года Сенниченко объявили в розыск.

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ФГИУНАБУФонд госимущества