Ексголову Фонду держмайна Сенниченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень

За версією слідства, ексголова Фонду держмайна разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Ті зі свого боку укладали договори з наперед визначеними компаніями і продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю зловмисники виводили та привласнювали.

Підозри оновили:

голові Фонду державного майна України (керівник злочинної схеми, організатор);

особі, наближеної до голови ФДМУ (співорганізатор);

раднику голови ФДМУ;

двом в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);

в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";

двом власникам ТОВ - переможцю аукціону на АТ "Одеський припортовий завод";

двом фізичним особам - співучасникам злочину.

Деталі справи Сенниченка

Нагадаємо, у березні 2023 року НАБУ та САП викрили злочинну схему щодо привласнення понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

До схеми причетний колишній голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019-2021 років заволоділо. Йому повідомили про підозру.

У квітні 2023 року Сенниченка оголосили у розшук.