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Ексголову Фонду держмайна Сенниченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень

Фото: Дмитро Сенниченко (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці оновили підозри усім учасникам злочинної схеми на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенченком. Вони підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро.

За версією слідства, ексголова Фонду держмайна разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Ті зі свого боку укладали договори з наперед визначеними компаніями і продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю зловмисники виводили та привласнювали.

Підозри оновили:

  • голові Фонду державного майна України (керівник злочинної схеми, організатор);
  • особі, наближеної до голови ФДМУ (співорганізатор);
  • раднику голови ФДМУ;
  • двом в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);
  • в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";
  • двом власникам ТОВ - переможцю аукціону на АТ "Одеський припортовий завод";
  • двом фізичним особам - співучасникам злочину.

Деталі справи Сенниченка

Нагадаємо, у березні 2023 року НАБУ та САП викрили злочинну схему щодо привласнення понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

До схеми причетний колишній голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019-2021 років заволоділо. Йому повідомили про підозру.

У квітні 2023 року Сенниченка оголосили у розшук. 

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